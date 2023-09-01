Владимир Путин, Президент России

«В целом отмечу, что меры, принимаемые российским Правительством по развитию рынка труда, должны и дальше подкреплять наши шаги в сфере демографии, это все одно с другим, безусловно, связано. Для этого мы уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске. А со следующего, 2024, года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребенка до полутора лет. Мы об этом в Правительстве долго дискутировали, решение принято, надеюсь, все это будет работать в нужном нам направлении. Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов, которые осуществляют такой уход».

(Из выступления на расширенном заседании Президиума Государственного Совета)