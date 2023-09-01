Продала землю, «подарила» дом

То, что случилось с пенсионеркой Еленой Ильиной, нельзя назвать редким случаем. Продавая дачу женщина не подозревала, что покупатели воспользуются ее неосведомленностью в некоторых вопросах.

Будущим покупателям понравилось все. Дача находится в Чебоксарском районе, есть добротный дом, баня и хозяйственные постройки. А то, что права на строения пенсионеркой не были зарегистрированы в Росреестре, их не смутило. Дело-то решаемое.

И решили они, что сначала оформят договор купли-продажи на земельный участок. Выплатят за него 250 тысяч рублей, а потом, когда женщина все оформит, заплатят еще 300 тысяч, соответственно, уже за сами постройки. Ильина согласилась на такой вариант.

Стороны сделки заключили договор, подали все необходимые документы через МФЦ, сделали расчет. После регистрации права собственности за новыми покупателями они перестали выходить на связь. Елена Ильина, приехав на свой бывший участок, не смогла попасть в дом и поговорить с новыми уже хозяевами. Зато соседи рассказали, что собственники активно занимаются оформлением дома и бани.

Конечно, пенсионерка обратилась в суд, понимая, что оставшуюся по устной договоренности сумму она не получит. В суде установили, что стороны договора обращались в МФЦ совместно, действовали по своей воле и в договоре все условия были прописаны. Продавец Елена Ильина осознано прописала в договоре, что никаких строений там нет. Таким образом, суд не нашел оснований для признания договора купли-продажи недействительным.

Суть истории такова, что существенными условиями договора купли-продажи являются его предмет и цена объекта недвижимости. Заключая договор продажи участка, необходимо было понимать, что к покупателю земли переходят права на все, что расположено на данном участке. Здесь действует принцип единства судьбы участка и находящихся на нем зданий.

«Прежде чем выставлять дачу на продажу, необходимо все зарегистрировать в Росреестре. Тогда можно официально прописать в договоре все объекты недвижимости и получить за них деньги. Написать в договоре, что там имеются незарегистрированные объекты — нельзя. Распорядиться можно только тем, что официально оформлено. Поэтому государственная регистрация права собственности в Росреестре — это гарантированная защита ваших имущественных прав», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

В ведомстве напоминают, что прежде чем подписывать договор купли-продажи недвижимости, можно обратиться за консультацией к специалистам Росреестра.