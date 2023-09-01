Неплательщик алиментов вспомнил об отцовских чувствах на суде

После направления прокуратурой в суд уголовного дела злостный неплательщик алиментов погасил более одного миллиона рублей долга.

Мужчина резонно решил, что лучше погасить такую большую задолженность, чем лишиться свободы. Тем более, что он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако это обстоятельство не изменило его отношение к ситуации, и он продолжал игнорировать свои обязательства перед ребенком. При этом мужчина даже нигде не работал, хотя объективных причин для этого, в том числе по состоянию здоровья, у него не было.

После возбуждения дела обвиняемого ознакомили с положениями уголовного закона о возможности прекращения дела в случае полного погашения задолженности. После того, как дело было направлено в суд, житель Чебоксарского округа полностью погасил долг.

Как сообщили в прокуратуре республики, в этой связи Чебоксарский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, уголовное дело в отношении мужчины прекратил. В ведомстве также напомнили, что факт прекращения уголовного дела не освобождает должника от дальнейшего исполнения обязательства по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.