Неплательщик алиментов вспомнил об отцовских чувствах на суде

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

После направления прокуратурой в суд уголовного дела злостный неплательщик алиментов погасил более одного миллиона рублей долга.
Мужчина резонно решил, что лучше погасить такую большую задолженность, чем лишиться свободы. Тем более, что он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако это обстоятельство не изменило его отношение к ситуации, и он продолжал игнорировать свои обязательства перед ребенком. При этом мужчина даже нигде не работал, хотя объективных причин для этого, в том числе по состоянию здоровья, у него не было.
После возбуждения дела обвиняемого ознакомили с положениями уголовного закона о возможности прекращения дела в случае полного погашения задолженности. После того, как дело было направлено в суд, житель Чебоксарского округа полностью погасил долг.
Как сообщили в прокуратуре республики, в этой связи Чебоксарский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, уголовное дело в отношении мужчины прекратил. В ведомстве также напомнили, что факт прекращения уголовного дела не освобождает должника от дальнейшего исполнения обязательства по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

Опубликовано: 20 сентября 2023 г.


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