После направления прокуратурой в суд уголовного дела злостный неплательщик алиментов погасил более одного миллиона рублей долга.
Мужчина резонно решил, что лучше погасить такую большую задолженность, чем лишиться свободы. Тем более, что он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако это обстоятельство не изменило его отношение к ситуации, и он продолжал игнорировать свои обязательства перед ребенком. При этом мужчина даже нигде не работал, хотя объективных причин для этого, в том числе по состоянию здоровья, у него не было.
После возбуждения дела обвиняемого ознакомили с положениями уголовного закона о возможности прекращения дела в случае полного погашения задолженности. После того, как дело было направлено в суд, житель Чебоксарского округа полностью погасил долг.
Как сообщили в прокуратуре республики, в этой связи Чебоксарский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, уголовное дело в отношении мужчины прекратил. В ведомстве также напомнили, что факт прекращения уголовного дела не освобождает должника от дальнейшего исполнения обязательства по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.
Неплательщик алиментов вспомнил об отцовских чувствах на суде
После направления прокуратурой в суд уголовного дела злостный неплательщик алиментов погасил более одного миллиона рублей долга.