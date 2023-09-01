Тестовый запуск хмелеуборочного комбайна прошел успешно

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Во время испытаний хмелеуборочная техника выглядела несколько необычно. Дело в том, что для полной оценки работы комбайна все его механизмы были открыты. А после финальных доработок их закроют металлическим корпусом. Фото cap.ru

Экзамен для комбайна

Как уже сообщала «СЧ», на прошлой неделе в одном из цехов «Техма-Агромаш» компании «Техмашхолдинг» в тестовом заводском режиме запустили изготовленный здесь новый хмелеуборочный комбайн МХ-500. Тестовый запуск прошел более чем успешно. Причем проводился он в тот момент, когда Глава Чувашии в ходе прямой линии говорил о том, что в республике собран первый образец хмелеуборочного комбайна.
Чтобы лучше узнать, что собой представляет «Аван», рассмотрим его характеристики. Производительность хмелеуборочного комбайна — от 500 лоз в час, установленная мощность 37 кВт, масса 21 тонна, габариты 25х2х8 метров. Кстати, первый агрегат для уборки хмеля был изготовлен по схемам нижегородского предприятия в 90-е годы прошлого века. Новый же комбайн «Техмашхолдинг» разработал по собственным чертежам, исходя из опыта эксплуатации и сопровождения прошлой модели. Отдельную гордость вызывает тот факт, что комбайн полностью собран из комплектующих российских производителей.
Конечно, с управлением такой техникой один работник не справится. Но если на предыдущем комбайне работали десять человек, то сейчас можно ограничиться четырьмя: один подает лозу, другой управляет пультом, еще двое контролируют верхние механизмы и зону выхода конечного продукта — шишек хмеля.
Во время испытаний работу комбайна сначала проверили на холостом ходу, затем пропустили лозу, доставленную из учебно-опытного хозяйства Чувашского аграрного госуниверситета. Причем при тестировании техники применили новый способ вертикального очеса, посмотрели, как комплектующие поведут себя в деле. На скорости 600 лоз в час комбайн сработал хорошо, увеличили до 900 — качество очеса не изменилось. Генеральный директор ООО «Техмашхолдинг» Владимир Калинин отметил, что мощности позволяют увеличивать загрузку до тысячи лоз в час.
Первое испытание показало хорошую степень очистки — на лозе осталось не более пяти процентов шишек. Но и это дело поправимое. Конструкторы уверили, что процент можно еще уменьшить — за счет регулировки и настройки механизма, удерживающего лозу хмеля в зоне очеса.
«Ровно год назад в Мариинско-Посадском округе мы провели совещание с хмелеводами с участием Главы Чувашии. Олег Алексеевич поставил тогда задачу — в следующем году запустить хмелеуборочный комбайн в тестовом режиме, — рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — И вот сегодня мы испытали комбайн в заводских условиях. Честно говоря, я удовлетворен результатами, конструкторы хорошо поработали. И комбайн такой надежный — качественно сделали!»
«На следующий год уже можно будет укомплектовывать комбайном наши хозяйства, а дальше и переходить в серийное производство, — написал после испытаний Глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. — Если процесс наладится, «Техмашхолдинг» в год сможет производить по 5-10 машин».

Между тем

Производством хмеля в республике занимается шесть хозяйств, под эту культуру отведено 133 гектара. Еще два предприятия готовы заняться хмелеводством — уже оформлены земли, в этом году начнут устанавливать шпалеры.

Опубликовано: 18 сентября 2023 г.


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