«Великий Волжский путь» получил статус национального туристического маршрута

Такое решение было принято на заседании Экспертного совета при Минэкономразвития РФ. Это значит, что «Великий Волжский путь» имеет особое значение для развития внутреннего и въездного туризма России.

В этот раз свои заявки представили четыре региона. По итогам обсуждения статус национальных наряду с «Великим Волжским путем» (Чувашия, Татарстан и Марий Эл) получили маршруты «Горная Шория. К детям тайги» (Кемеровская область) и «Заполярный калейдоскоп» (Мурманская область).

Новый статус — хороший инструмент для дополнительного привлечения туристов и получения поддержки. «В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив», — отметил и.о. директора Департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

Итоговую презентацию проекта, в основе идеи которого лежит исторический Волжский торговый путь, провели заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов, председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и министр спорта и туризма Марий Эл Лидия Батюкова. Маршрут включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск на месте слияния трех рек, где Иван Грозный возвел крепость при походе на Казань. Преодолеть порядка 500 км и посетить три региона ПФО можно за 3-4 дня.

«Выбранная концепция национальных туристических маршрутов — не просто часть национального проекта, но еще и хороший инструментарий для Чувашии в частности, который позволит сформировать большой дополнительный поток туристов. Развитие туризма в регионах, объединенных Волгой, принесет качественные изменения в экономике, поможет защите окружающей среды, а также поспособствует сохранению культурного многообразия субъектов», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Сейчас в России официально действуют более 40 национальных туристических маршрутов — от Калининграда до Сахалина. И их число будет расти. Кстати, в Чувашии в этом году запланировано создание еще одного национального туристического маршрута под названием «Многоликая Чувашия — дорогами тысячелетий», сообщает Министерство экономического развития и имущественных отношений республики.