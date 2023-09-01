Хмелеуборочный комбайн запустили в тестовом режиме

Вчера в одном из цехов «Техма-Агромаш» компании «Техмашхолдинг» в тестовом заводском режиме запустили изготовленный здесь новый хмелеуборочный комбайн МХ-500. Напомним, что в конце августа по итогам опроса жителей республики комбайн получил название «Аван». Тестовый запуск прошел более чем успешно! Заводское испытание показало, что комбайн способен обрабатывать 600 лоз хмеля в час, но мощности уборочной машины позволяют увеличивать загрузку до тысячи лоз. Раньше на подобных комбайнах работало по десять человек, современная модель позволяет ограничиться четырьмя. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».
Опубликовано: 14 сентября 2023 г.
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