Хмелеуборочный комбайн запустили в тестовом режиме

Вчера в одном из цехов «Техма-Агромаш» компании «Техмашхолдинг» в тестовом заводском режиме запустили изготовленный здесь новый хмелеуборочный комбайн МХ-500. Напомним, что в конце августа по итогам опроса жителей республики комбайн получил название «Аван». Тестовый запуск прошел более чем успешно! Заводское испытание показало, что комбайн способен обрабатывать 600 лоз хмеля в час, но мощности уборочной машины позволяют увеличивать загрузку до тысячи лоз. Раньше на подобных комбайнах работало по десять человек, современная модель позволяет ограничиться четырьмя. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».