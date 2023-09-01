«Урок цифры» познакомит школьников с технологиями искусственного интеллекта

Вкалывают роботы, счастлив человек?

С 18 сентября по 8 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры» — Всероссийская образовательная акция, которая ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения Российской Федерации в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики. Именно эта тематика выбрана для нового сезона.

В ходе «Урока цифры» школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагога ученики смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана и мобильная версия, для использования которой понадобится только телефон и доступ в интернет.

«Новый учебный год мы начинаем в хорошем темпе с давним партнером «Урока цифры» — Фондом Сбера «Вклад в будущее». Этот год юбилейный для нас: проекту «Урок цифры» исполнилось пять лет, а школьники продолжают знакомиться с IТ-профессиями и другими цифровыми компетенциями. Тема ИИ набирает обороты во всех отраслях, от промышленности до здравоохранения. Поэтому новый урок, по сути на стыке разных школьных дисциплин, поможет ребятам усилить свои знания о технологии», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов, сообщают в Минцифры Чувашии.

СПРАВКА «СЧ»

«Урок цифры» — ежегодная Всероссийская акция, которая уже в пятый раз проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями нашей страны — Яндекс, VK, «Лаборатория Касперского», Фирма «1С», Росатом, а также благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В прошлогодней акции к тренажерам «Урока цифры» за учебный год было сделано максимальное количество обращений за всю историю проекта — более 15,4 млн. А «Урок цифры» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» прошли 2,6 млн человек.