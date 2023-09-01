Обвинение в поджоге оборудования на железной дороге предъявлено жителю Мордовии

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным следственного органа УФСБ России по Чувашской Республике, 21-летний злоумышленник вместе со своими знакомыми в декабре 2022 года участвовал в поджоге релейного и батарейного шкафов у станций Алатырь — Светотехника Горьковской железной дороги. Молодые люди вступили в контакт с неизвестными лицами из Украины, которые за денежное вознаграждение предложили им повредить объект РЖД. Исполнив поручение, они отправили своим «заказчикам» видеоотчет…

Уголовное дело направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


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