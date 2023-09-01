Чувашский театр кукол готовит постановку для жен и матерей участников СВО

«Искусство ждать — поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности» — так называется новый совместный проект Чувашского государственного театра кукол и Союза женщин Чувашии, поддержанный грантом Минэкономразвития Чувашии. Речь идет о постановке, которая научит семьи участников СВО верить, ждать, не отчаиваться, настроит их на позитив и поможет пережить то время, пока их мужчины сражаются на передовой. Как сообщают в театре кукол, сейчас идет подготовка программы, творческая группа проводит встречи с женщинами, матерями и женами военнослужащих, психологами и координаторами чувашского филиала федерального фонда «Защитники Отечества», чтобы определить основную проблематику будущего спектакля. Планируется, что проект охватит несколько сотен женщин республики, которым сейчас необходима моральная и психологическая поддержка.