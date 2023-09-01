Как российский кинематограф поднимает престиж профессии учителя

В первую неделю учебного года в кинопрокат вышел фильм о школе «Я делаю шаг». Сценарий выиграл конкурс среди кинематографистов на повышение престижа профессии учителя, съемочная группа получила поддержку Министерства культуры России и грант на создание кино. Фильм получился нужным, правильным, но при этом каким-то неживым, с обилием надуманных эпизодов. Там есть конфликт поколений, страх молодого учителя перед классом, проблемы домашнего насилия и социализации человека с особенностями развития, предательство, любовь — тем много, но ни одна из них не исследуется глубоко. Все смешали и взболтали в коктейль.

Режиссер — Ольга Акатьева,

продолжительность — 1 час 55 минут,

место съемок: Москва, Псков

Первый фильм про учителя-дислектика

Начинается фильм достаточно правдоподобно: выпускник одного из петербургских педагогических вузов Саша Макаров (Сергей Новосад) ждет отклика от руководства Фонвизинского лицея в Москве, там вакантна должность замдиректора по развитию. Но тут ему сообщают новость: Саша должен вернуться в родной Псков и отработать там 5 лет учителем в своей школе, потому что поступал по целевому набору. И это для Саши удар под дых.

Было время, когда школы в регионах целенаправленно готовили учеников к поступлению в столичные вузы, сначала в моде была Москва, сейчас Петербург и Казань, они стали по-настоящему студенческими городами. Помню, как в конце 2000-х делали репортаж с Последнего звонка в одном из лицеев Чебоксар и все ребята, кого бы мы ни спрашивали, собирались ехать учиться в Москву. Они были уверены, что уровень их подготовки позволит конкурировать с абитуриентами со всей страны.

Конечно, в школах собирают информацию, кто из выпускников куда поступает, но нет статистики, какой процент возвращается на родину после учебы в столичном вузе. С тех пор, как уровень зарплат в Москве и регионах начал отличаться в разы, столица, как пылесос, вытягивает из провинции лучшие кадры. А этот фильм как раз о том, что можно работать в регионе и быть при этом педагогом, известным на всю страну.

Саша Макаров едет в Псков, и на зрителя тут же падает слишком много подробностей: его родители погибли, опекунство над парнем оформила директор школы (Мария Аронова), у него давний конфликт с завучем Еленой Дмитриевной (Равшана Куркова), незакрытый любовный гештальт с одноклассницей Олей (Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной) и вообще Саша дислектик. Он по-особому воспринимает буквы, они у него не складываются в слова, оттого парень не научился ни читать, ни писать. 11 лет домашние задания за него делала Оля, в вузе — новая подруга Катя, и еще Саша начал использовать современные средства: голосовой расшифровщик текста, аудиокниги.

Имея такую психологическую особенность, парень все равно поступил в педуниверситет, да еще на филологический факультет. При этом никто, кроме Оли, не знает, что он не умеет читать. Как такое могло быть? Неужели за 11 лет в школе никто его не рассекретил?! Фильм называется «Я делаю шаг», но на самом деле этот шаг Саша уже сделал, выбрав себе профессию. С этого места фильм теряет правдоподобность.

Директор отдала Макарову классное руководство над 9Б: человеку без педагогического опыта — сразу подростков, не желающих учиться. На линейке 1 сентября ученики бросили в молодого учителя яблоком. Ну так не бывает. С чего вдруг? Он им еще ни одной двойки не поставил. С первого же урока начинается противостояние педагога, которого теперь в школе зовут Сан Саныч, с 9Б. Вокруг этого можно было бы выстроить весь фильм: он считает ребят злобными, пытается доминировать, в ответ они показывают свое отношение.

Выясняется, что Сан Саныч не умеет сдерживать гнев, чуть что — в нем просыпается псих. Однажды распускает себя так, что ломает деревянный пандус при входе в соседнее здание поликлиники. А он, на минуточку, учитель, пример для детей! В качестве работы над собой бегает по набережной реки Великой под стенами псковского кремля мимо знаменитой надписи с несколькими смыслами «Россия начинается здесь». И эти гигантские буквы так часто мелькают в кадре, что хочется, чтобы Сан Саныч для разнообразия хотя бы раз совершил пробежку в другом месте.

Подготовка к конкурсу сплотила класс

Но все меняется в одночасье, когда он предлагает ребятам стать участниками всероссийского литературного конкурса «Я читаю». Учитель заключает соглашение с Даней, лидером класса, что он поможет команде подготовиться, а они дадут ему спокойно доработать этот учебный год. Детей мотивируют в первую очередь деньги: приз победителю конкурса миллион рублей.

Девятиклассников как будто подменили: из почти готовых бандитов, которые начали с броска в учителя яблоком и дошли уже до дымовой шашки, они вдруг становятся творческими, заряженными на победу, глубоко погруженными в литературу и выходят в финал вместе с командами из Торжка, Краснодара и того самого Фонвизинского лицея. Туда устроилась Катя, подруга Саши по университету. Удивительно, как вчерашняя выпускница стала заместителем директора одного из престижных учебных заведений Москвы!

Финал конкурса, пожалуй, самая интересная часть фильма. Не сказать, что организаторы подготовили для школьников сложные вопросы, но напряжение создается. Конфликт с классом уже в прошлом, теперь палки в колеса Сан Санычу ставят Катя, готовившая команду фонвизинцев, и Елена Дмитриевна. Последняя считает, что закаляет характер своего бывшего ученика, ставшего коллегой, но, похоже, на самом деле просто завидует. «Ты свой конкурс уже провалила!»— говорит ей директор Нина Петровна. И именно здесь, в финале, дислексия Сан Саныча может привести команду к поражению: в последнем решающем туре учитель должен прочитать задания с листа.

Хочу отметить игру актеров-детей: они были естественными в кадре. Когда режиссер не работает на площадке с детьми, и они играют, как могут, смотреть кино становится невозможно. А здесь нет двух одинаковых школьников: каждый со своим непростым характером.

Много граней в образе директора. Мария Аронова смогла изобразить добрую в общем-то женщину, которая выращивает огурцы в школьной теплице, надевает костюм птицы на урок про пернатых, чтобы заинтересовать детей, но при этом держит коллектив в ежовых рукавицах — с такой не забалуешь и права не покачаешь. Но самое главное — в отличие от Елены Дмитриевны, она не вредная. А Равшана Куркова снова исполнила роль одиночного игрока, который гнет свою линию и пытается навязать другим свою мораль. Строгая, правильная, принципиальная, она сделала себя сама, единственная в городе написала учебник, но дети таких учителей не любят: нет в ней теплоты, доброты и справедливости.

Лишние эпизоды растянули хронометраж

Параллельно разворачивается любовная линия Сан Саныча и Оли, которая встречается с другим мужчиной, и тот смеет поднимать на нее руку. В общем, женщин вокруг главного героя много. Из-за этого уходит ощущение цельности сюжета, он распадается на отдельные линии. Вроде и мысли транслирует правильные, и герои все неплохие — мотивы Елены Дмитриевны тоже можно понять, и смотрится кино легко, но желания пересматривать не вызывает.

Из-за некоторых притянутых эпизодов кажется, что так не бывает в жизни. Лучший игрок команды, отличница Вика прямо перед финалом конкурса падает на спину на асфальт при попытке залезть в окно школы. Оказывается на больничной койке. Елена Дмитриевна настраивает ее против Сан Саныча, чтобы она сказала родителям: якобы это он ей велел залезть в окно. Ну что за бред! Никогда в жизни учитель не заставит детей забираться в окно. Начинаются разбирательства, и Макарова временно отстраняют от работы, он не может сопровождать команду в Москву. Абсолютно лишний эпизод, который тянет время (фильм идет почти 2 часа) и особо не влияет на развитие сюжета.

Конечно, школьные истории всегда интересно смотреть, причем разным поколениям зрителей, не все же снимать кино только о следователях и врачах. Последние фильмы, которые приходят на ум: «Географ глобус пропил» с Хабенским, «Училка» с Ириной Купченко, «Школа» Гай-Германики — вышли еще в 2010-х. Но там такой образ учителя, что после этих лент у молодого поколения вряд ли появится желание поступать в педвуз и идти работать в школу. Здесь же госзаказ — попытка показать молодого учителя, который не умеет читать, но настолько любит литературу, что решил связать с ней жизнь. Который вполне способен не только заинтересовать класс своим предметом, но и по-настоящему понять учеников.