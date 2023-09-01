Специалисты МНТК «Микрохирургия глаза» вернулись из командировки в Запорожье

В конце августа врачи Илья Куликов, Игорь Николаев и медицинские братья Даниил Капитонов и Кирилл Михайлов в составе выездной объединённой бригады НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова оказывали офтальмологическую помощь жителям городов Бердянск и Мелитополь Запорожской области. Выездную бригаду возглавил генеральный директор Дмитрий Арсютов.

Отличительная особенность таких командировок — большое количество пациентов с запущенным течением болезней: перезрелые осложнённые катаракты, некомпенсированные глаукомы (в т.ч. в терминальной стадии), не прооперированные вовремя патологии сетчатки и стекловидного тела, осложнения от диабета и др. К сожалению, у многих пациентов годами не было возможности получить доступную высокотехнологичную медицинскую помощь. Теперь такая помощь сама пришла в их города.

Специалисты МНТК «Микрохирургия глаза» доставили всё необходимое современное оборудование и организовали на базе больниц Бердянска и Мелитополя диагностические кабинеты, а в Бердянске даже была развёрнута операционная. По возможности пациентов оперировали на месте врачи Краснодарского филиала, ряд операций провёл генеральный директор НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Арсютов. Часть пациентов была направлена в различные филиалы МНТК.

Врачи Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» проводили диагностическое обследование. За несколько дней было принято около 300 человек. Практически 90% из них были направлены на хирургическое лечение, 50 пациентов были прооперированы сразу.

Врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Илья Куликов отметил: «Мы часто проводим выездные диагностические обследования в регионах. Здесь ситуация отличается от привычной — очень много пациентов с запущенной офтальмологической патологией, которым операция нужна даже не срочно, а вчера и даже позавчера. Многие в принципе никогда не получали квалифицированной офтальмологической помощи, тем более не имели возможности сделать операцию, это для местного населения, особенно для людей пенсионного возраста, было неподъёмно по деньгам. Радует, что мы можем помочь и теперь они получили возможность прооперироваться бесплатно».

В планах — расширение сотрудничества НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» и учреждений здравоохранения Запорожской и Херсонской областей, в том числе в плане подготовки высококвалифицированных кадров. И, как следствие, повышение доступности высокотехнологичной офтальмологической помощи для всех жителей этих регионов.