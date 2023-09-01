Депутат Госдумы Алла Салаева посетила редакцию «Советской Чувашии»

Вопросы системы образования по-прежнему в приоритете

В интервью изданию она рассказала о работе в парламентском Комитете по развитию туризма над отраслевым законом. Еще в прошлом году на выездном совещании Комитета в Чувашии, прошедшем по инициативе Главы республики Олега Николаева и депутата Госудмы РФ Аллы Салаевой, его участники утверждали, что существующий Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», датируемый 1996 годом, безусловно устарел.

По мнению депутата, вносить поправки в историю прошлого века уже не имело смысла — многое изменилось в стране, в отношении к бизнесу, отдыху, путешествиям. Ситуация сегодня сильно отличается от той, что была три года назад, что уж говорить о тридцати годах развития туриндустрии. Поэтому законодательство нужно было менять, а значит, считает Алла Салаева, следует сделать его по-настоящему рабочим, учесть все направления туристической отрасли, в том числе и детского туризма.

Но как бывший вице-премьер по социальным вопросам, Алла Салаева призналась, что вопросы дошкольного и среднего образования «не отпускают ее». К ней до сих пор обращаются жители республики с просьбами разобраться с проблемами, связанными с детскими садами и школами. Да и законодательная деятельность в самой Госдуме помогает оперативно принимать решения об участии Чувашии в той или иной федеральной программе, способной улучшить качество образования.

Более подробно о встрече с Аллой Салаевой читайте в следующих номерах «СЧ».