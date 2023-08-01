Рост производства в регионах ПФО составляет 6%, выше среднего по стране

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Рост производства в регионах Приволжского федерального округа в первом полугодии составил 6%, что существенно выше общероссийских показателей, сообщил на встрече с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Надо отметить хорошую динамику округа. С прошлого года это началось. За первое полугодие рост производства регионов округа составил плюс 6%, это существенно выше общероссийских показателей. Идет добыча полезных ископаемых, производство сельхозпродукции — [по этим направлениям] округ также в лидерах. И развитие реального сектора обеспечило, конечно, регионам еще и крепкую доходную базу для региональных бюджетов, для бизнеса. За счет этого мы видим ростом инвестиций», — сказал Решетников.

Он отметил, что регионы округа эффективно используют инструменты, которые созданы на федеральном уровне по поручению президента для поддержки инвестиций. «Начиная с соглашений по защите и поощрению капиталовложений, в округе заключено 13 соглашений почти на 0,5 триллиона рублей. Инфраструктурные бюджетные кредиты, особенно здесь, в Нижегородской области, это важно в том числе для развития метро», — добавил глава министерства.

Регионы округа демонстрируют также показатели выше общероссийских по вводу жилья, по основным показателям в сельском хозяйстве, добавил полпред президента. Игорь Комаров сообщил, что в субъектах существует спрос на рабочую силу, это, по его словам, является одним из признаков развития экономики.

«Понятно, что основное внимание сейчас уделяется работе предприятий ОПК, которые успешно выполняют свои задачи. <…> Мы видим, что округ является ведущим по авиа- и автомобилестроению, нефтехимии, ряду других отраслей. Видно, что есть действительно направления развития», — сказал Комаров.