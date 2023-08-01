Машиностроительный кластер Чувашии к 2027 году увеличит объем производства до 15 млрд руб.

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Объем производства импортозамещающей продукции машиностроительного кластера Чувашии, который включен в федеральный реестр Минпромторга России, к 2027 году превысит 15 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кластера.

«Машиностроительный кластер Чувашии включили в федеральный реестр Минпромторга РФ. Утвержденная программа развития кластера предусматривает, что участники к 2027 году достигнут следующих показателей: объем промпроизводства импортозамещающей продукции превысит 15 млрд рублей, инвестиции в основной капитал составят 7 млрд рублей, количество рабочих мест — более 3 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

По словам руководителя машиностроительного кластера Чувашии Александра Дмитриева, которые приводятся в сообщении, объединение первым в стране зарегистрировано в соответствии с новыми правилами. По данным директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Ивана Куликова, с этого года существенно сокращен пакет документов, предоставляемых специализированными организациями кластеров для включения в реестр, и сама процедура подачи заявки полностью переведена в цифровой формат.

«Включение в реестр в соответствии с обновленными требованиями позволит участникам кластеров воспользоваться новыми мерами государственной поддержки в рамках льготного режима для содействия реализации импортозамещающих проектов», — приводятся в сообщении слова Куликова.

Уточняется, что машиностроительный кластер объединяет 21 предприятие из Чувашии, Москвы и Липецкой области. Головным предприятием является «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (ЧЗСА). Отмечается, что участники кластера реализуют четыре совместных проекта по разработке и выпуску компонентов и комплектующих, создания новых видов промышленной продукции, в том числе проект по использованию беспилотных технологий «Горизонт». Все проекты планируется реализовать в 2023–2027 годах.

«В частности, ЧЗСА планирует не только в несколько раз нарастить выпуск вилочных погрузчиков <…>, но также совместно с другими участниками кластера освоить уникальную для российского машиностроения номенклатуру — ведущие мосты для малой колесной техники. Другой участник кластера и резидент „Сколково“ компания „Априорные решения машин“ (АРМ) уже приступила к реализации проекта по созданию российского электропривода на основе вентильно-индукторных электрических машин. Данный проект предполагает создание собственной интеллектуальной системы управления электроприводом, а также системы телематики для непрерывного контроля параметров работы техники», — подчеркивается в сообщении.