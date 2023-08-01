Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году?

Бомберы и парты-трансформеры в тренде

Костюмы и рубашки, сарафаны и блузки, спортивные штаны и футболки, ботинки, рюкзаки, альбомы, краски… — список покупок для школьников к началу нового учебного года всегда очень большой, особенно если детей в семье несколько или в школу собирается первоклассник. А после летних отпусков такие расходы, конечно, бьют по родительскому карману. Так что опытные мамы и папы как правило предпочитают закупаться заранее, ищут выгодные торговые площадки, следят за акциями, подмечают, где можно сэкономить.

Вместе получается дешевле

Со списком самого необходимого для школы родителей первоклассников обычно знакомят в начале лета, когда формируются классы. Поэтому взрослые загодя могут начать подготовку. Например, это касается закупки рабочих и контрольных тетрадей (это такой учебный материал с печатными заданиями, который не стоит путать с обычными тетрадками в клетку и линейку). Необходимость таких материалов — спорный вопрос, многие мамы и папы вполне справедливо замечают, что в своей школьной жизни они прекрасно обходились без них — мол, учились по учебникам, писали в обычных тетрадках. Учитель тут может лишь предложить варианты, посоветовать, но решение — покупать такие пособия или нет — родители принимают сами на собраниях. К тому же набор станет в копеечку: одна знакомая мама первоклассника сдала на учебный материал 1500 рублей, другая мама третьеклассника — 3500 рублей.

КСТАТИ Помимо трат на канцелярию и одежду, есть еще и расходы на общие нужды класса, подобные вопросы опять-таки решаются папами и мамами на собраниях. Покрасить стены в своем классе, поменять шторы, приобрести кулер или стеллаж, украсить кабинет воздушными шарами ко Дню знаний и так далее — на эти цели родители смело могут заложить еще пару тысяч рублей. А вот на цветах учителю, часто с подачи самого педагога, родители в последние годы предпочитают экономить, дарят букет от всего класса или каждый ребенок преподносит по одному цветку, получается не менее торжественно и красиво. Заложенную на отдельный букет сумму взрослые по желанию отдают на благотворительность.

По большому счету школа готова и может учить детей и с тем учебным материалом, что у нее имеется. «Надо понимать, что время сейчас другое, за короткое время ребенок должен усвоить гораздо больший объем знаний, чем в наши времена. Кроме того, такие тетради не скучные, они дополняют учебник, там есть загадки, лабиринты, шифровки, базовые упражнения и со «звездочками», они интересно составлены и проиллюстрированы, помогают учителю и детям экономить время», — поделилась мнением чебоксарка Алена Соловьева. Мама троих ребятишек согласна, что есть и обратная сторона медали — дети гораздо меньше пишут сами, и даже потом ленятся это делать, страдают аккуратность и оформление, но учитель часто дает задания и в обычных тетрадках, и в рабочих — так что рука все же набивается.

Ну а вообще родители уже давно смекнули, что совместные покупки делать выгоднее — так теперь часто приобретаются не только дополнительные учебные пособия, рабочие тетради, но и контурные карты, атласы, обычные тетрадки, листы для акварели, дневники (если они еще практикуются). Причем все больше покупок совершается через маркетплейсы.

Где стоит и не стоит экономить

Это только кажется, что канцтовары в списке школьных закупок наименее затратные. Возьмешь одно, другое, третье, так порядка 2 тысяч рублей и наберется. Бывалые родители советуют: берем все строго по списку и не идем на поводу у детей. Яркие тетрадки и обложки с модными принтами, ластики-игрушки, точилки-трансформеры учителя начальных классов не жалуют: уж слишком на них отвлекаются ученики. Многие вещи лучше приобретать потихоньку в течение года, например, весной или в октябре — когда августовско-сентябрьский ажиотаж спадет.

Мама первоклассницы Анастасия Ковалева рассказала корреспонденту «СЧ», что вопрос с канцтоварами у них был закрыт еще в мае, когда у дочери был выпускной в детском саду. «Всем детям мы подарили по набору школьных принадлежностей, где есть все необходимое — от ластиков и карандашей до цветного картона и альбома для рисования. Стоимость такого комплекта зависит от содержимого. Наш набор обошелся в 550 рублей, но есть и более солидные комплекты по тысячу рублей».

На рюкзаке семья Ковалевых решила не экономить — чтоб был надежный, с широкими лямками и ортопедической спинкой, и не на один год. Его они тоже приобрели заранее за 3 тысячи рублей. Тщательно подошли супруги и к выбору детской мебели. Поскольку квартира у них небольшая и для школьного уголка места остается совсем немного, решили приобрести для дочки регулируемую парту-трансформер и «растущий» стул для хорошей осанки, которые обошлись им в 14 тысяч рублей.

Три по цене двух

Одежду и обувь Ковалевы покупали уже ближе к сентябрю, ожидая, что дочь еще вырастет за лето. Школьная форма (сарафан и кардиган) обошлась в 3600 рублей. И им еще повезло, поскольку родители мальчиков обычно тратятся больше — классический костюм сейчас стоит в районе 5,5-7 тысяч рублей. Чтобы удешевить мальчишескую «экипировку», класс может решить вместо пиджака использовать кофту или жилетку, таким образом тысячу-полторы можно сэкономить. Кстати, местные производители школьной одежды стараются быть в тренде и предлагают нынче альтернативу тесному пиджаку, например, бомбер на молнии.

В зависимости от ткани разнятся цены на рубашки и блузки. Нарядная фабричная блузка стоит от 1500 рублей и выше, попроще, без всяких украшений и кружев, — от 600 рублей. Такова же стартовая цена мальчиковых рубашек.

Один из самых затратных пунктов из списка школьных вещей — обувь. «Нога сына быстро растет, так что не успеваем менять ботинки, сменку и кроссовки, к тому же у нас еще и танцы, так что нужны чешки, — сетует мама четвероклассника Эльмира Сафина. — Сначала брали исключительно кожаную обувь, хорошего качества, а теперь махнули рукой, берем что попроще, все равно через полгода менять. Были бы в семье еще мальчики, носили бы по наследству, а у нас младшие девочки».

Чтобы хоть как-то сэкономить, Эльмира решила воспользоваться акцией одного из популярных магазинов «3=2» (при покупке двух вещей третья вещь в подарок). Купила сыну школьные туфли за 2000 рублей, кроссовки за 1800 рублей, а спортивные брюки (по наименьшей цене 499 рублей) женщина получила бесплатно. Правда, эксперты в таких случаях предостерегают — цена третьего товара может быть уже заложена в стоимость первых двух.

Всего же Эльмира на троих школяров (сына и двух дочерей-второклассниц) потратила около 40 тысяч рублей. Семья Ковалевых с учетом мебели — 30 тысяч рублей. Со школьными сборами и той, и другой семье помогли бабушки и дедушки.

МЕЖДУ ТЕМ

Форма должна быть проще и удобнее

В Госдуме предложили упростить школьную форму, сообщает «Российская газета». Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предлагает пересмотреть подходы к формированию комплекта школьной формы. Издание напоминает, что уже несколько лет продолжается разработка ГОСТа на школьную форму. Пока каждое образовательное учреждение устанавливает свои правила. В основном ученикам предлагают носить школьную форму, напоминающую взрослый деловой костюм: для мальчиков — пиджак и брюки из темной ткани, девочкам разрешаются юбки, сарафаны, классические брюки.

«Убежден, что для детей и подростков такой формат одежды не совсем подходит — дети, особенно в младших классах, очень подвижны, а пошивочные материалы нередко не отвечают даже базовым санитарным требованиям», — отмечает депутат и предлагает отказаться от обязательных элементов формы при сохранении привычного цвето-стилевого стандарта (светлый верх, темный низ). Важно учитывать и то, что в нынешних непростых условиях многие семьи, особенно многодетные, не могут позволить себе каждый год приобретать новую форму для детей. «Согласно данным Росстата школьная форма в наборе для учащихся подорожала в среднем на 20% при несопоставимом росте уровня доходов семей», — цитирует «РГ» слова депутата.