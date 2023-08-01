Хорошая динамика по всем направлениям

Открытый урок для проблемных школ.

Итоги социально-экономического развития республики за январь — июль демонстрируют позитивную динамику. Об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ДОПУСТИВШИЕ НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИХ ОСВОЕНИЯ, ДОЛЖНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ И НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ.

Промышленное производство за этот период выросло на 21% к тому же прошлогоднему периоду. А в сфере выпуска электронных и оптических изделий рост в 2,3 раза. Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 1,6%. В большинстве округов превзошли прошлогодний уровень, тогда как в Канашском — минус 14%. На 42% выросли объемы общестроительных работ, правда, ввод жилья тоже «сминусовал» на 30%.

Инфляция в регионе за 7 месяцев к декабрю 2022 года составила 2,5% против 3,4% в целом по стране. Больше всего подорожали услуги — на 4,8% (РФ — 6,1%). Зато цены на продовольственные товары повысились только на 1,4% (РФ — 2,7%). Отрадно, что в рост пошли обороты розничной торговли — после падения в начале года. Стабильной остается ситуация на рынке труда, что свидетельствует о высокой востребованности рабочих рук на производстве. Хорошими темпами — на 20% — растет средняя номинальная зарплата — она вышла на уровень более 47 тыс. рублей. На четверть увеличилась численность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цифра 2,5% составила инфляция в республике в январе — июле к декабрю 2022 года против 3,4% в среднем по России.

В сфере исполнения консолидированного бюджета существенно увеличился процент исполнения по доходам, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Если на 1 августа прошлого года этот уровень составлял 59,8%, то на ту же дату нынешнего — 67,5%. По республиканскому — рост на 8,7%. По расходам преодолена планка 50%.

И консолидированный, и республиканский бюджеты исполняются с профицитом. Доходы консолидированного выросли на 25%, в том числе собственные — на 28,6%. Поступления в республиканский идут с динамикой 26,8%, собственные — на 32,3%. Расходная часть консолидированного бюджета выросла почти на 10 млрд рублей. Расходы республиканского возросли почти на 9 млрд рублей, 19% из них пошли на социально-культурную сферу. В полтора раза увеличилось финансирование физкультуры и спорта, существенно — образования, в основном это инвестиционные расходы — на строительство ряда школ.

Глава республики указал на важность закрепления достигнутых предпосылок для дальнейшего развития. Но не должно быть рисков в освоении выделенных бюджетных денег. «Тем, кто не укладывается в параметры, необходимо критически оценить ситуацию и соответствующим образом исправить ее», — сказал Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

В ЧАСТИ ПРОБЛЕМНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕПОН В ПРОЦЕССЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ.

Приближается новый учебный год, как школы республики готовы к нему — об этом доложил министр образования Дмитрий Захаров. В настоящее время в округах проходит проверка готовности учреждений. Из 769 школ, детских садов, техникумов 666 организаций, предъявленных к приемке, признаны готовыми. Остальные по мере устранения недоделок будут готовы до 1 сентября.

А проблемные объекты имеются, о них доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Единая служба заказчика Минстроя республики выступает заказчиком по 18 переходящим объектам капитального ремонта школ. На 14 из них работы завершены, акты подписаны. Не ушли строители пока с капремонта гимназии № 8 в Шумерле, где выполнено 70% работ — пришлось заключать контракт с новым подрядчиком. В этой связи завершение объекта планируется 31 октября. На ремонте школы № 23 в Чебоксарах процент выполнения составляет 96%, что позволяет сдать школу к началу занятий. А вот известный объект «с бородой», школа № 7 в столице, готов лишь на 47%, прежний подрядчик контракта лишился, соглашение с новым — в стадии заключения. Олег Николаев поручил «пройтись» по всем проблемным объектам, чтобы предпринять все нужные действия.

ПОРУЧЕНИЕ.

ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ СО 100-ЛЕТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛЬЮ, НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В РЕГИОНЕ.

Нынешний год в данной сфере в Чувашии проходит под эгидой этой даты. Министр физкультуры и спорта Василий Петров рассказал о реализации плана юбилейных мероприятий, кульминацией которых стал минувший День физкультуры и спорта. В течение года проводятся круглые столы, выставки, семинары, открытые уроки, встречи с ветеранами. Всего с начала года прошло более 260 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, приуроченных к юбилею. Особое внимание тем из них, что посвящены памяти известных спортсменов и тренеров. Большое внимание уделяется ветеранам спорта. 12 августа прошла церемония награждения лучших представителей спортивной отрасли.

Глава республики подчеркнул важность эффективности от этих мероприятий, которые должны стать стимулом для ускорения развития физкультуры и спорта в республике. А учреждения отрасли стали еще больше загружены.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова поделилась итогами фестиваля «Вышитая Россия» и рассказала о спецвыпуске совместного проекта газеты «Советская Чувашия» и Чувашского национального музея. А вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал об итогах фестиваля «Зеленое золото России-2023». На фестивале пива было продано 52 тыс. литров пенного напитка, около 2 тыс. литров медовухи, 8 тонн шашлыков, 6 быков на вертеле, 190 литров какай-шурпи, 800 кг сыра. Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин доложил об итогах Дня города. Подробности с этих мероприятий — в материалах номера.