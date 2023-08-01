Строительство каждого второго многоквартирного дома в Чувашии финансируется ВТБ

С начала 2023 года объем новых сделок финансирования жилищного строительства ВТБ в Чувашии составил около 8 млрд руб, прибавив за январь — июль 15%. С начала года ВТБ открыл более 1600 эскроу-счетов на сумму 6,2 млрд руб. Общий объем средств на счетах эскроу достиг 11 млрд рублей, их общее количество превысило 5000. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на сегодняшний день ВТБ финансирует более 50% домов с эскроу в Чувашской Республике.

За 7 месяцев 2023 года ВТБ заключил 20 соглашений с республиканскими застройщиками, что в два раза превысило результат за аналогичный период прошлого года. Проектное финансирование банка получили 12 застройщиков на сумму 20,5 млрд рублей для возведения 2000 квартир площадью 140 тыс. кв метров. На сегодняшний день в республике при поддержке банка ведётся строительство 49 жилых домов общей площадью более 315 тыс. кв м.

«Своевременная и стабильная поддержка строительного сектора экономики обеспечивает сохранение темпов ввода жилья, социальной инфраструктуры, занятости в отрасли. Обладая многолетней экспертизой в сфере финансирования строительных проектов на территории Чувашской Республики, ВТБ сотрудничает с большинством строительных компаний региона. За три года с момента внедрения механизма эскроу банк поддержал строительство 600 тысяч квадратных метров жилья в Чувашии и занял лидирующую позицию по количеству проектов с эскроу в республике, что подтверждает высокий уровень доверия регионального бизнеса к банку. Мы продолжим оказывать комплексную поддержку бизнеса клиентов на всех этапах реализации их проектов, обеспечивая партнеров для успешного завершения начатых объектов и планирования новых», — отметил управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов.

В 2023 году ВТБ заключил кредитные соглашения с ГК Отделфинстрой, ГК Честр-Групп, ГК СМУ-58, ГК Стройтрест № 3, ГК Честр-Инвест, ГК ПМК-8, ООО «СЗ «Интерстрой», ООО «СЗ «ДС21», СФ «Комплекс», СЗ «Технология» на строительство 20 домов.

ВТБ является финансовым партнером практически всех крупнейших строительных компаний Чувашии. Одним из ключевых направлений работы регионального подразделения ВТБ является финансирование жилищного строительства моногородов республики, в частности, Канаш, Цивильск, Новочебоксарск.