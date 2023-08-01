В стежках, узорах, символах…

Весь «цвет» регионов России – в Чебоксарах.

Вся красота областей, республик, краев, округов страны в причудливых стежках, орнаментах и узорах – прямо сейчас на выставке вышитых карт регионов в Чувашском государственном художественном музее в Чебоксарах! Участники торжественной церемонии открытия фестиваля «Вышитая Россия» уже назвали коллекцию полотен вышитой «энциклопедией» страны, по которой можно изучать ее историю, географию, природные богатства и достопримечательности.

Каждая карта – настоящий шедевр. Тут и удивительные техники вышивания, и самые неожиданные материалы – от ракушек и жемчугов до рыбьей кожи, оленьих рогов и жил, и глубокие смыслы орнаментов, и характерные для каждого региона сюжеты. У жителей Чувашии и гостей республики есть уникальная возможность посетить выставку в художественном музее сегодня и завтра 20 августа с 9 утра до 9 вечера!