Мастер-класс от лучших таксистов

Чувашия ярко выступила в V Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России».

На этот раз финал состязаний проходил в Чебоксарах. В самих соревнованиях принимали участие лучшие таксисты из 32 российских регионов, занявшие первые места на региональных этапах конкурса профессионального мастерства среди перевозчиков. Повышение престижа профессии водителя такси, определение лучших водителей, признание их заслуг и распространение опыта — главные задачи конкурса. Победителя ожидали крупный денежный приз и главный трофей — автомобиль Lada Vesta. Но перед этим конкурсантам предстояло пройти еще несколько серьезных испытаний.

«Впереди у нас самый трогательный конкурс — творческий. Я знаю, ребята очень готовились, волнуются. Спасибо большое правительству Чувашской Республики, очень гостеприимно нас встретили. Мы работали в одной команде, вместе готовились. И все это делали ради наших водителей такси», — обратилась к участникам и гостям праздника председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Зрелище на парковке у ледового дворца «Чебоксары Арена» получилось очень ярким. И рождало только одно желание — чтобы все водители такси были похожи на настоящих асов водительского дела, собравшихся в столице Чувашии. В ходе финальных испытаний конкурсанты показали свои знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства, основ оказания первой медицинской помощи, навыки скоростного маневрирования, знания культурно-географических достопримечательностей России и те самые творческие таланты.

В итоге победителем и обладателем главных призов неожиданно для многих стала автоледи — Луиза Бадреева из Татарстана. Именно ей министр транспорта Чувашии Владимир Осипов вручил ключи от автомобиля «Лада Веста», сам кубок победителя, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей. Второе место и 100 тысяч рублей — у Евгения Пшеничникова из Курганской области. Артур Михайлов, представлявший Чувашию, выступил достойно и завоевал третье место. При этом наш земляк стал лучшим в скоростном маневрировании и получил приз в размере 50 тысяч рублей.

…Конкурс профессионального мастерства таксистов набирает популярность, и сегодня очевидно, что в следующем году в нем примут участие еще больше водителей из регионов России. И это здорово, ведь главная его задача — сделать так, чтобы каждая поездка была безопасной, водители — вежливыми и заботливыми, а пассажиры получали максимальный уровень комфорта. Как это показали на своего рода «мастер-классе» в Чебоксарах лучшие таксисты страны.