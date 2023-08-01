У стариков брать себе дороже

Прокурорские проверки порой выявляют совсем уж запредельное — когда деньги, принадлежащие людям пожилого возраста, постоянно проживающим в социальных центрах, цинично присваиваются руководством этих учреждений.

Один из таких случаев произошел в Красноармейском муниципальном округе. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, бывший заведующий отделением центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов этого округа присвоил себе денежные средства, находящиеся на лицевых счетах своих престарелых подопечных.

Таким способом обогащения он пользовался с января 2019 года по декабрь 2021 года. Все деньги, а это около 200 тысяч рублей, использовал в личных целях. Конечно, он возместил причиненный ущерб в добровольном порядке, но сделал это уже после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. Вину бывший заведующий признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.