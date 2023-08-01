«Сохраняя разнообразие, мы остаемся едиными…»

Директор Российского этнографического музея — об идее проекта «Вышитая Россия».

Знаете ли вы, что такое «сажение по бели»? А в чем секрет «Владимирского верхошва» или «золотного шитья»? Об этом и многом другом участникам проекта расскажут на мастер-классах и публичных лекциях Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия». Потрясающую творческую лабораторию для мастеров декоративно-прикладного искусства подготовил Российский этнографический музей — главный партнер фестиваля. Что ждет участников этнофорума в ближайшие дни, почему публика — это зеркало, и может ли вышивка стать брендом целого региона? — об этом и многом другом рассказала нам директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

С почетной гостьей фестиваля мы созвонились накануне ее поездки в Чувашию.

— Юлия Аркадьевна, очень приятно и почетно, что Российский этнографический музей, один из крупнейших не только в стране, но и в Европе, поддержал фестиваль «Вышитая Россия». Чем привлек вас проект?

— Конечно, это не спонтанное решение. С Чувашией мы работаем давно. В нашем музее хранится прекрасная коллекция по традиционной культуре чувашского народа и других этносов, проживающих на территории региона, открыта постоянная экспозиция, есть специалисты, которые занимаются изучением культурного наследия республики, проводятся экспедиции. Мы активно сотрудничаем с региональными музеями. Вместе с Чувашским национальным музеем реализуем ряд совместных проектов — выставочных, издательских. Поэтому решение поддержать наших друзей и партнеров — абсолютно естественное. К тому же участвовать в таком большом, комплексном, добром и красивом проекте, у которого уже есть своя история, действительно, необходимо для нас. Нам, как этнографам, многое интересно наблюдать на примере проекта. Как республика с помощью этнокультурного наследия «брендирует» себя в современном пространстве России и мира. Как представители различных народов из всех регионов страны подключаются к проекту и вносят свой вклад в его развитие. Как из идеи, рожденной когда-то национальным музеем, вырастает не только всесоюзная акция, но и целое движение. Как взаимодействуют мастера, эксперты и публика. И просто по-человечески нам приятно участвовать в такой созидающей творческой акции. Фестиваль прекрасно демонстрирует, как на основе традиций прошлого строится наше общее будущее, формируется и развивается национальное самосознание.

— Участники фестиваля уже ждут творческие лаборатории, записываются на мастер-классы, которые проведут специалисты РЭМ. Какова их главная миссия?

— На фестиваль приедут профессиональные мастера, работающие с нашим музеем. Это специалисты, которые умеют интерпретировать этнокультурное наследие, создавая на его базе современные вещи. Мы привезем экспертов, которые изучают культурное наследие, в том числе и Чувашии. Приедут авторы различных каталогов, выставок, которые расскажут о своих исследованиях чувашской вышивки и народного творчества, раскроют смыслы традиций, представят их в материалах Российского этнографического музея, прочтут лекции как для специалистов, так и для широкого круга любителей и ценителей народного творчества. Парадоксально, но самое большое количество открытий происходит сегодня в фондах музеев. Мы все время совершенствуем наши подходы к интерпретации коллекций, используя в том числе и цифровые технологии, можем одновременно работать с фондами совершенно разных музеев. Всем этим мы обязательно поделимся. Наша главная цель — установить связь с мастерами, специалистами и познакомить их друг с другом. Ведь именно из таких профессиональных контактов и личного общения рождаются потрясающие проекты. Поэтому мы будем активно общаться на площадке форума, знакомиться с людьми, представлять наши наработки, обсуждать, что такое музейные мастер-классы и как нам вместе изучать и продолжать традиции. Например, нам очень интересен опыт работы Музея чувашской вышивки. Уверена, что и мы сами сможем научиться многому.

— Какие возможности, на ваш взгляд, фестиваль откроет перед участниками?

— Участие в таком фестивале для мастеров, безусловно, очень важно. Это и общение, и обмен опытом, и живая реакция публики. Потому что публика — это всегда зеркало, в котором можно увидеть собственные достоинства и просчеты. Мастерам важно увидеть свою востребованность, понять, как работать дальше, чтобы иметь выход на рынок, реализовывать свои возможности в области сувенирной торговли, фэшн-индустрии. Думаю, фестиваль поможет встретиться очень разным специалистам, оценить свои силы и возможности, вдохновиться, изучить то, что действительно интересно людям. Ведь мастера чувашской вышивки имеют огромный потенциал для того, чтобы быть востребованными и на всероссийском, и мировом уровнях.

Еще одна прекрасная возможность для мастеров фестиваля — получить доступ к оригинальным памятникам, которые сегодня хранятся в коллекциях РЭМ, к экспертизе, научным исследованиям, к пониманию того, с чем связана та или иная традиция, почему одно направление продолжает жить и развиваться, а другое кануло в Лету. Наши научные сотрудники вместе с мастерами готовы работать дальше, разъяснять, помогать распространять информацию через выставки и публикации, чтобы она была общедоступна. Передавая эти знания последующим поколениям, мы сохраняем традиции.

— Как вы считаете, поможет ли проведение такого крупного фестиваля в Чувашии в развитии туристического потенциала региона?

— Внутренний туризм активно развивается в нашей стране, и многие люди сегодня действительно интересуются оригинальными вещами, и не просто сувенирными поделками, а истоками традиционной культуры. Поэтому самое важное, что дает фестиваль участникам — это личное общение, возможность самим познать многообразие страны в аутентичных орнаментах, узорах, вышитых символах и знаках. И Чувашия становится центром, который позиционирует себя за счет вышивки, за счет понимания собственной культуры, того, как люди ценят эту культуру, гордятся ею, как они включают ее в современную жизнь, делая частью своей повседневности, быта и праздников. Поэтому опыт республики, конечно, привлекателен для других регионов и турагенств. Однако фестиваль скоротечен, и необходимо двигаться дальше, развивать туристическую инфраструктуру. Уверена, что у Чувашии все получится, потенциал есть. Помню, как четыре года назад регион искал, что может предложить туристам, ради чего люди не поедут смотреть Кавказские горы или Черноморское побережье, а предпочтут ее живописные склоны. И подошла к этому очень творчески. Было найдено простое элегантное решение, которое сейчас уже воспринимается как очевидное — чувашская вышивка. Теперь нужно стремиться, чтобы вся страна приезжала в Чебоксары вышивать. Я очень надеюсь, что фестиваль выведет республику на новый качественный уровень, который станет отправной точкой для чего-то большего, позволит ей найти свой особенный путь стать счастливой.

— Когда в прошлом году презентовали Вышитую карту России, то Надежда Бабкина называла ее оберегом страны. Это был сильный объединяющий момент. В этот раз каждый регион работал над своей картой, на одних — больше истории, на других — природные богатства, на третьих — достопримечательности. Что по-вашему удалось воплотить в этом проекте?

— Идея фестиваля обладает очень мощным творческим потенциалом, неслучайно она притянула к себе разных людей, целые регионы. Вышивка всегда во всех традициях обладала силой оберега, и создавалась она для счастливого будущего, не случайно мастерицы так долго сидели и вышивали, тратили на это массу времени и сил. Именно так люди издревле «программировали» свое счастье, представляли себе благополучие в красоте, цвете, обилии, яркости, образах и ритмах. Идея «Вышитой России» очень простая, общечеловеческая, она отражает индивидуальность и самобытность каждого региона, и в то же время показывает универсальность традиционных ценностей. То есть, сохраняя разнообразие, мы остаемся едиными. Удивительно, что для идеи этого проекта, по большому счету, не существует границ: можно вышить карту своего поселка или всего мира. Но самое важное здесь, на мой взгляд, это масштаб человеческой личности, труд мастеров, чьими руками создавались вышитые карты их родной земли. Мастера здесь не менее значимы, чем вышитые ими шедевры. И, конечно, важна публика, стремящаяся узнать и понять культуру и традиции народов, населяющих страну, понять, как с этими традициями жить сегодня. Без зрителя фестиваля не получится.

— Ваше личное отношение к вышивке? Может, и вам приходилось браться за пяльцы?

— Это прекрасное древнейшее искусство, которое до сих пор распространено во многих частях нашей страны, и многие люди с большим удовольствием вышивают. Не зря говорят, вышивка сохраняет здоровье и дарит счастье. Могу и я похвастаться: в последний раз я вышивала не так давно, в начале этого года, когда приезжала в Чувашию. Мне посчастливилось побывать на мастер-классе в Школе чувашской вышивки, где под руководством опытных мастеров я вышила фрагмент орнамента салфетки. Первое, что меня поразило — это схема, она напомнила мне сложное математическое уравнение. Я очень собой гордилась, что смогла одолеть непростой рисунок. Свою работу берегу, она хранится у моей мамы. Надеюсь, удастся закрепить свои умения и на нынешнем фестивале.

Директор РЭМ Юлия Купина уже приобщилась к чувашской вышивке во время своей прошлой поездки в Чувашию. Намерена она закрепить свои навыки и на фестивале «Вышитая Россия».