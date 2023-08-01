Распланировать отдых в Москве — при помощи экспертов

Продумать план путешествия по культурно-досуговым местам столицы нашей страны жителям Чувашии помогут в передвижном туристско-информационном центре Москвы, который заработал ко Дню города Чебоксары в рамках проведения IV Всероссийского съезда представителей туристско-информационных центров. Специалисты расскажут, как правильно организовать отдых и получить максимум впечатлений от Златоглавой.

Информцентр будет функционировать на Красной площади до 20 августа. Сотрудники организации помогут посетителям спланировать путешествие в Москву и познакомят со столичными достопримечательностями. Все желающие получат брошюры с полезной информацией для туриста, карты с маршрутами. Также специалисты расскажут о предложениях, которые уже подготовлены для туристов.

Например, о программе для семей с детьми «Играй в Москву», которая включает пять маршрутов по столице, состоящих из различных достопримечательностей и интерактивных заданий.

Кроме того, в информцентре можно будет познакомиться с функционалом туристического сервиса RUSSPASS. С помощью информационного продукта можно выстроить нужный маршрут, купить билеты, забронировать жилье, экскурсии и даже столик в ресторане.

Кстати В рамках IV Всероссийского съезда представителей туристско-информационных центров пройдут различные стратегические сессии, на которых обсудят федеральные проекты о развитии туризма, эффективность инфотуров и их продвижение. Также состоятся мастер-классы по обмену опытом.

Специалисты туристско-информационного центра Москвы поделятся опытом работы на IV Всероссийском съезде представителей ТИЦов в Чебоксарах. Фото cap.ru