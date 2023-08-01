Сдавать нормативы — на доступной и современной площадке

В Мариинском Посаде прошел спортивный праздник по случаю открытия площадки для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Современное и технологичное оборудование на объекте было установлено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Уличная спортплощадка расположена на территории открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствия. В структуре объекта центральное место занимает футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками. На травмобезопасном покрытии площадки ГТО установлены более 20 различных тренажеров для выполнения испытаний. На новой площадке к спорту приобщаются как дети, так и люди старшего поколения. После церемонии открытия участники клуба «За долголетие» попробовали свои силы в выполнении норм ГТО.

«Обеспечение жителей доступными спортивными объектами и создание условий для вовлечения представителей всех возрастов в регулярные занятия физической культурой и спортом являются одними из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни». Уверен, спортивный кластер в Мариинском Посаде будет востребован среди детей, молодежи, трудовых коллективов и ветеранов спорта», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

К тренажерам всегда нужно подходить уверенно и с улыбкой! Фото cap.ru