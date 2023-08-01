В детское отделение Республиканской клинической офтальмологической больницы за экстренной медицинской помощью обратились родители с маленькой пациенткой. Шестилетнюю Софью покусала соседская собака и повредила девочке правый глаз. В учреждении сообщили, что маленькой пациентке провели операцию по восстановлению слезного канала, который был поврежден из-за нападения животного. Для этого ребенку ввели очень тоненький зонд, называемый лакримальной трубкой. Уже на второй день девочке полегчало.

Но с такой трубочкой ей предстоит ходить несколько месяцев, пока не восстановится слезный канал, затем медицинский инструмент удалят, рассказала лечащий врач, офтальмохирург, заместитель главного врача по медицинской части больницы Светлана Никитина. В учреждении констатируют, что летом дети с травмами глаз,

увы, не редкие гости, среди них все больше пациентов, пострадавших от собак.