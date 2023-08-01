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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

«Строительная отрасль — очень крупный мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели. Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель за всю историю России — 102,7 млн кв. м. Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать все для того, чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении… Объем строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15 процентов, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. По предварительным данным, он составил 9,2 процента — это к базе того, что уже сложилось».

Опубликовано: 10 августа 2023 г.


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