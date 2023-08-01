Гастрономический фестиваль — праздник для гурманов

Торт из капусты и пюремеч для великана

Когда мы говорим о вкусе еды, то чаще всего опираемся на свой личный опыт. Кому-то больше нравится сладкое, кому-то — острое. Но не зря кулинарию называют искусством — настоящие мастера своего дела могут угодить каждому гурману. И прошедший в минувшую среду в селе Ишлеи Чебоксарского муниципального округа фестиваль «Вкусы Чувашии-2023» доказал простую истину — в нашей республике таких мастеров много.

Ммм… пальчики оближешь!

Традиционная чувашская кухня без преувеличения способна удовлетворить потребности абсолютно любого человека — от неискушенного любителя поесть до придирчивого гурмана. Поэтому республиканский фестиваль «Вкусы Чувашии» интересен всем, кто неравнодушен к хорошему застолью и приятному отдыху.

Просто глаза разбегались при виде разнообразных вкусностей, которые к тому же были поданы так красиво и изысканно. Первые и вторые блюда из мяса, рыбы, картофеля, кондитерские, кулинарные изделия в исполнении мастеров-кулинаров вызывали жгучий аппетит и желание попробовать все. Какай-шюрбе, чакат, хуплу, пюремеч и другие блюда на фестивале представили кооперативные организации Чувашпотребсоюза практически из всех округов республики.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Более тысячи предприятий общественного питания, которые действуют в республике, все больше радуют нас национальной кухней. Наш фестиваль пропагандирует национальную кухню и дает возможность овладеть мастерством ее приготовления. Будем делать все, чтобы фестиваль жил, развивался, наполнялся новым содержанием».

Помните эпизод из фильма «Девчата», когда героиня Надежды Румянцевой перечисляла блюда из картофеля, какие удивленные были лица лесорубов? Я был удивлен не меньше героев той кинокартины, когда увидел, сколько здесь блюд, основным ингредиентом которых была капуста. Команда Канашского райпо представила не только квашеную и тушеную капусту, голубцы, пироги и драники с капустой, котлеты и вареники, но и… торт.

«Это наше фирменное блюдо — торт из капусты, — сказала технолог Канашского райпо Наталья Егорова. — Из капусты можно приготовить самые разнообразные блюда. И полезно, и вкусно!»

У чувашских кулинаров было много аппетитных шедевров.

Выставочный шатер Порецкого райпо удивил не меньше. Особенно трактор с прицепом, который был сделан из картофеля, или картина, «написанная» тоже картофелем. Вообще в плане оригинальности подачи национальных блюд фестиваль превзошел все ожидания. Здесь и мясная «карта» республики, и «невеста» из бекона. И огромный пюремеч — вкусная национальная ватрушка диаметром 110 сантиметров…

Стоит ли говорить о том, что гости фестиваля в полной мере удовлетворили свои эстетические и вкусовые пристрастия. Представители семьи Шибаевых из деревни Яранкасы были полны положительных эмоций. «Мы первый раз на таком празднике. Нам все очень понравилось. Попробовали не все, но уже наелись», — поделился своими впечатлениями глава семейства Алексей.

Кстати, на фестиваль прибыло огромное количество людей. Ишлейский парк Победы, пожалуй, еще никогда не собирал столько народу. И это не может не радовать. Потому что в первую очередь фестиваль национальной кухни призван объединять людей, чтобы сохранить культуру и традиции гостеприимства через знакомство с чувашской кухней.

И второй, не менее важный, фактор — развитие в республике гастротуризма. Сегодня внутренний туризм в нашей стране переживает небывалый всплеск, и гостям республики определенно будет интересно познакомиться с местной кухней и ее вкусовым разнообразием.

Кухня — сохранение истории и традиций

«Помимо языка, кухня является важнейшим элементом национальной идентичности каждого народа. Чувашская кухня очень ярко и вкусно отражает нашу самобытность и историю народа. Сегодня Чувашия является центром притяжения туристов, которые приезжают за впечатлениями от национальной еды, приготовленной на основе старинных традиций и современных подходов. Мы учимся соответствовать актуальным потребностям искушенного потребителя», — выступил перед гостями и участниками фестиваля Глава республики Олег Николаев.

СПРАВКА «СЧ» Республиканский фестиваль чувашской национальной кухни «Вкусы Чувашии» проводится Чувашпотребсоюзом с 2021 года. Его цель — популяризация гастротуризма, обычаев гостеприимства чувашского народа, сохранение старинных кулинарных традиций. Организаторами фестиваля также являются Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор, Союз женщин Чувашии, Ассоциация кулинаров Чувашской Республики, администрация Чебоксарского муниципального округа.

Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков пошутил, что целый день специально занимался спортом и нагуливал аппетит, чтобы на фестивале попробовать кулинарные изыски, приготовленные по старинным рецептам. «Здорово, что мы храним свои традиции! У чувашей древние корни, и я горжусь, что наш народ сохраняет и развивает традиции и культуру. Проведение таких фестивалей — очень здорово, потому что подчеркивает величие, глубину нашей истории», — в частности, отметил Аксаков.

В свою очередь председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов обратил внимание на знаменитое чувашское гостеприимство. «Наша основная задача — сохранить кулинарные традиции, которые нарабатывались нашими предками, и передать их новому поколению», — подчеркнул Валерий Михайлович. Он также напомнил, что все блюда на фестивале приготовлены из доступных и полезных продуктов, которые вырабатываются на полях и фермах нашей республики.

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии, назвала фестиваль грандиозным праздником вкуса, богатства, красоты, любви. «Я рада, что к нам присоединилось так много народа. Думаю, что каждый из вас сделает для себя новые вкусовые открытия, потому что перед нами настоящие кулинарные произведения искусства», — сказала Наталья Алексеевна.

К слову сказать, кулинарный праздник в республике прошел в третий раз. И в этом году на нем впервые исполнили фестивальную песню, которая так и называется «Вкусы Чувашии». Это добавило торжеству национальной кухни дополнительный заряд положительных эмоций.

Кто лучший?

Все, кто приехал на фестиваль, действительно попали на большой вкусный праздник. Но кому-то пришлось здесь и поработать. Причем работа эта хоть и приятная, но непростая. Мы говорим, конечно же, о членах жюри. На фестивале проводился конкурс профессионального мастерства среди 18 предприятий и организаций Чувашпотребсоюза.

Прежде чем приступить к оценке представленных блюд, бессменный председатель жюри фестиваля национальной чувашской кухни Николай Уездный с гордостью отметил, что чувашские кулинары везде ценятся очень высоко и кулинарная ассоциация республики часто сотрудничает с зарубежными странами, пропагандируя только национальные блюда — хуплу, гостевой пирог и многие другие.

Выбрать лучших членам жюри поистине было сложно. Представители райпо муниципалитетов республики соревновались не только в качестве приготовленных блюд, но и в умении их красиво подать. При этом каждое райпо привлекало к себе внимание исполнением чувашских песен и игрой на национальных музыкальных инструментах.

Пока жюри делало свой выбор, гости фестиваля могли насладиться культурной программой. Они слушали выступление популярных чувашских артистов, участвовали в мастер-классах по приготовлению чувашских блюд, знакомились с выставкой декоративной продукции хлебопеков. И само собой никто не отказался от дегустации вкусной национальной еды.

…После напряженного обсуждения жюри вынесло свой вердикт. Гран-при республиканского фестиваля национальной чувашской кухни «Вкусы Чувашии» завоевало Ибресинское райпо. Первое место досталось Порецкому райпо. Калининское райпо и ООО «Шемуршинский коопторг» поделили второе место. А на третьем месте оказались Аликовское, Ишлейское и Канашское райпо.

Остальные участники одержали победы в отдельных номинациях, таких как «За лучшую экспозицию» или «За самую яркую презентацию блюд чувашской кухни».

КСТАТИ

Приятно, что в день проведения фестиваля «Вкусы Чувашии» в Ишлеях открылся и новый магазин «Универсам». Перерезав традиционную красную ленточку, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов подчеркнул, что здесь созданы все условия для покупателей. В магазине представлен широкий ассортимент продукции чувашских товаропроизводителей, в том числе предприятий и организаций Чувашпотребсоюза. В числе первых покупателей нового «Универсама» был глава Чебоксарского муниципального округа Николай Хорасев.

Фото Валерия Панфилова и cap.ru