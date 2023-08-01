Студентки Чувашского госуниверситета побывали на Кубе

Под знойным солнцем Острова свободы

В течение двух недель они собирали урожай на полях, а в свободное время изучали культуру и историю островного государства.

Поездку Анастасии Игнатьевой, Ксении Лукьяновой и Валерии Тимофеевой организовало Российское общество дружбы с Кубой по приглашению Кубинского института дружбы с народами. Наших студенток приняли в Интернациональную европейскую бригаду добровольной работы и солидарности с Кубой имени Хосе Марти. Участие в этой программе, а также дорогу туда и обратно профинансировал университет.

Задачей волонтеров были сбор урожая и прополка сорняков на полях в нескольких провинциях Кубы. С этой работой бригада из сотни добровольцев из разных стран справлялась за пару часов.

А в остальное время участники программы знакомились с местной культурой, посещали музеи, достопримечательности, участвовали в конференциях, музыкальных вечерах, смотрели кубинское кино. Побывали в Капитолии — здании парламента Кубы, Музее Революции, на Мемориале Хосе Марти, походили по улочкам старой Гаваны. Общались и с фермерами, и с городскими жителями, подмечали особенности кубинского менталитета.

«Для нас стало большой неожиданностью встретить на кубинских дорогах современные российские авто, такие как Lada Vesta, Lada Granta. И в то же время нередко на трассах можно было увидеть повозки с лошадьми, так как кубинцы живут небогато», — рассказала об одном из эпизодов поездки студентка экономфака ЧГУ Валерия Тимофеева.

А четверокурсницу факультета русской и чувашской филологии и журналистики Анастасию Игнатьеву удивил необычный оранжевый цвет кубинской земли. Еще одно яркое ее воспоминание — как после работы волонтеры из разных стран дружно пели песни, обычно исполняли «Катюшу» на всех языках.

Благодарна за возможность побывать на Кубе и студентка факультета иностранных языков Ксения Лукьянова. «Мы делились опытом и рассказывали друг другу о традициях своих стран», — рассказала она. Так, в один из дней девушкам выпала честь познакомить «коллег» с национальным и культурным многообразием России, в том числе со своей родной Чувашией. Они презентовали привезенный с собой чувашский костюм, научили базовым элементам народного танца и некоторым фразам на чувашском языке.

После поездки волонтеры поделились впечатлениями с ректором ЧГУ Андреем Александровым. «Увидеть жизнь другой страны своими глазами, пожить в непривычной среде, погрузиться в новую культурную среду — это уникальная возможность», — согласился со студентками ректор, выслушав их рассказы. По словам Андрея Юрьевича, мало кто из Чувашии бывал на Кубе, а от ЧГУ это уже вторая делегация. Такие программы, по мнению руководителя университета, помогают укреплению дружбы между россиянами и кубинцами, развитию новых образовательных и культурных связей.

Наталья Яшина