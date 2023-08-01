Осужден один из задержанных с поличным при производстве мефедрона

Восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима — такой приговор (пока не вступивший в силу) назначил Козловский районный суд одному из участников преступной группы, организовавшей производство наркотиков на территории республики.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике были задержаны с поличным местный житель и уроженец Татарстана, производившие синтетические наркотические вещества в особо крупном размере в одном из районов Чувашии. В ходе обыска в незарегистрированной постройке оперативники изъяли лабораторное оборудование и химические вещества, предназначенные для производства наркотика, а также более 3,2 кг мефедрона.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Чувашии.