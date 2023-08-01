Полицейский оказался быстрее магазинного вора

Возвращаясь в понедельник поздно вечером со службы домой, сотрудник чебоксарской полиции Валерий Горшков увидел необычную картину. По улице Ленинского Комсомола бежал молодой человек с ящиком пива. Вслед за ним, не сбавляя скорости, бежала женщина. И все бы ничего, но дама при этом громко кричала: «Мужчина, верните товар!» Поняв, в чем дело, капитан полиции ринулся догонять злоумышленника. Оценив ситуацию, любитель пенного напитка бросил неоплаченный товар. Но это ему не помогло — страж порядка его догнал и задержал. Позже выяснилось, что ранее неоднократно судимый чебоксарец в этот день несколько раз пытался вынести спиртное из магазина. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.