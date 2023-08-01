Полицейский из Новочебоксарска вывез из опасной зоны три десятка человек

Внезапно налетевший ураган застал катер командира взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новочебоксарску Сергея Ежова посреди Волги. За семь лет за штурвалом патрульного судна волн высотой в два метра капитан полиции здесь еще не видел. Шквалистый ветер с такой силой обрушился на левый берег, что ломал и вырывал с корнем деревья.

Сквозь рев реки патрульный услышал с берега истошные детские и женские крики. Люди, которые в выходной день приехали сюда отдыхать большой компанией, оказались абсолютно беззащитны перед разбушевавшейся стихией. «Мы едва успели забежать в палатки, — рассказывает очевидец Инна Тимофеева. — Рядом с нами упало дерево». Одну из девушек вихрь, словно пушинку, подбросил в воздух, летели ветки, шишки, другие предметы, а укрыться от них было негде.

Приближавшийся к ним полицейский катер с проблесковыми маячками был словно послан самим провидением. Со всех сторон на патрульного смотрели полные ужаса, умоляющие о помощи глаза. Посоветовав людям держаться ближе к реке, Сергей Ежов стал по очереди перевозить женщин и детей на правый берег реки.

Сам промокший до нитки, капитан сохранял полное спокойствие, что невольно передавалось остальным. Паника и крики разбивались о его уверенные и четкие действия: посреди бури и хаоса он вдумчиво рассаживал пассажиров, чтобы уравновесить судно, помогал надеть спасательные жилеты, объяснял, успокаивал. Они молились, крепко прижав к себе детей, самому младшему из которых было два года, а он, крепко держась за штурвал, вел свой катер привычным курсом к правому берегу.

Так, рейс за рейсом, в одиночку доставил к новочебоксарскому причалу порядка тридцати (!) человек. «Рейсов семь-восемь сделал», — скромно говорит офицер полиции. А потом, когда все женщины и дети были в безопасности, еще раз проверил всю акваторию, чтобы убедиться, что никому больше не нужна помощь.

«Большое спасибо ему, что он не бросил нас в беде, — говорит Инна. — Побольше бы таких добрых и отзывчивых сотрудников! Мы очень рады, что в такой момент именно он оказался поблизости».

Похоже, у Сергея какой-то особый талант — оказываться в нужное время в нужном месте. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за последние два года патрульный с более чем тридцатилетним стажем спас троих утопающих в реке Волге. А за одну эту июльскую ночь счет спасенных им жизней увеличился сразу на тридцать!