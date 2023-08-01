Полицейский из Новочебоксарска вывез из опасной зоны три десятка человек

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Когда людям нужна помощь, капитан полиции Сергей Ежов действует без промедления. Поэтому счет спасенных им жизней уже идет на десятки... Фото автора

Внезапно налетевший ураган застал катер командира взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новочебоксарску Сергея Ежова посреди Волги. За семь лет за штурвалом патрульного судна волн высотой в два метра капитан полиции здесь еще не видел. Шквалистый ветер с такой силой обрушился на левый берег, что ломал и вырывал с корнем деревья.

Сквозь рев реки патрульный услышал с берега истошные детские и женские крики. Люди, которые в выходной день приехали сюда отдыхать большой компанией, оказались абсолютно беззащитны перед разбушевавшейся стихией. «Мы едва успели забежать в палатки, — рассказывает очевидец Инна Тимофеева. — Рядом с нами упало дерево». Одну из девушек вихрь, словно пушинку, подбросил в воздух, летели ветки, шишки, другие предметы, а укрыться от них было негде.

Приближавшийся к ним полицейский катер с проблесковыми маячками был словно послан самим провидением. Со всех сторон на патрульного смотрели полные ужаса, умоляющие о помощи глаза. Посоветовав людям держаться ближе к реке, Сергей Ежов стал по очереди перевозить женщин и детей на правый берег реки.

Сам промокший до нитки, капитан сохранял полное спокойствие, что невольно передавалось остальным. Паника и крики разбивались о его уверенные и четкие действия: посреди бури и хаоса он вдумчиво рассаживал пассажиров, чтобы уравновесить судно, помогал надеть спасательные жилеты, объяснял, успокаивал. Они молились, крепко прижав к себе детей, самому младшему из которых было два года, а он, крепко держась за штурвал, вел свой катер привычным курсом к правому берегу.

Так, рейс за рейсом, в одиночку доставил к новочебоксарскому причалу порядка тридцати (!) человек. «Рейсов семь-восемь сделал», — скромно говорит офицер полиции. А потом, когда все женщины и дети были в безопасности, еще раз проверил всю акваторию, чтобы убедиться, что никому больше не нужна помощь.

«Большое спасибо ему, что он не бросил нас в беде, — говорит Инна. — Побольше бы таких добрых и отзывчивых сотрудников! Мы очень рады, что в такой момент именно он оказался поблизости».

Похоже, у Сергея какой-то особый талант — оказываться в нужное время в нужном месте. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за последние два года патрульный с более чем тридцатилетним стажем спас троих утопающих в реке Волге. А за одну эту июльскую ночь счет спасенных им жизней увеличился сразу на тридцать!

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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