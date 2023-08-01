Важные события июля в жизни республики

Программа — не догма, а основа для работы

На днях Олег Николаев в разговоре с директором ГТРК «Чувашия» Екатериной Канюкой подвел итоги прошедшего месяца, вспоминая значимые события июля. Глава республики поделился своим мнением по важным вопросам, которые играют роль в развитии региона.

Одна из главных тем прошедшего месяца — утверждение региональной программы по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, которая рассчитана на 2023–2025 годы. Программа состоит из семи основных разделов. Разработаны меры по укреплению репродуктивного здоровья населения, снижению числа абортов, решению жилищных вопросов, поддержке многодетных семей и семей при рождении детей.

Внимание к семьям, особенно имеющим несколько детей, — важная составляющая деятельности государства, считает Олег Николаев. За последние годы в республике проводился детальный анализ всех форм поддержки, в особенности многодетным семьям. Поэтому система государственной поддержки постоянно меняется и дополняется, вводятся новые меры социальной помощи.

«То, что сегодня включено в эту программу, не является догмой, потому что любой нормативно-правовой акт, документ является «живым», — отметил Николаев. — Мы будем постоянно анализировать изменения в обществе и оперативно корректировать свою работу для того, чтобы люди чувствовали поддержку.

Самое главное, получая обратную связь от них, мы будем учитывать их мнение. Люди должны почувствовать, что они могут влиять на формирование программы государственной поддержки».

Отдельно Глава остановился на таких ключевых моментах, как обеспечение жильем многодетных и молодых семей и репродуктивное здоровье мужчин и женщин. «В 2021 году мы обеспечили жильем все семьи с восемью и более детьми, в прошлом году обеспечили все семьи с семью и более детьми. В этом же году в рамках нашей программы рассматриваем возможность добиться ликвидации очереди для семей с шестью детьми и больше», — подчеркнул Олег Алексеевич.

При этом он отметил, что для молодых семей будет предусмотрена возможность обрести крышу над головой за счет фонда арендного жилья, который в ближайшее время, по словам Главы, получит очень динамичное развитие.

ЕКАТЕРИНА КАНЮКА,

директор филиала ВГТРК ГТРК «Чувашия»: «Информационная повестка июля была чрезвычайно насыщенной и разноплановой — давно у нас не было такого лета. События имели разную тональность. Включить все важные, значимые темы в итоговое интервью не позволили рамки эфирного времени. Однако даже те, что вошли в программу, создали довольно динамичную картинку активной жизни республики. Погода не позволила записать интервью на улице. Поэтому, чтобы придать динамичности, снимали в шесть камер. Кстати, сейчас на 14 этаже Дома правительства оформляется музей, некоторые экспонаты стали частью декораций. Так что получился еще один эксклюзив для зрителей».

Здоровье женщин и мужчин с точки зрения репродуктивности руководитель региона относит к категории особо значимых: «Важно своевременно определять риски заболевания, а самое главное лечить, и профилактировать возможные или уже проявившиеся заболевания для того, чтобы люди могли пережить счастье материнства и отцовства».

Продолжая «семейную» тему, Олег Николаев упомянул прошедший в июле в Чебоксарах финал конкурса «Успешная семья Приволжья». А также вручение ордена «За любовь и верность» семи семейным парам республики, которые прожили в браке более 50 лет и достойно воспитали своих детей.

В июле Олег Николаев среди прочего посетил Ядринский муниципальный округ. В ходе этой поездки Глава республики встретился с представителями компании «Русхмель», которые рассказали ему, что чувашский хмель по своим свойствам оказался востребованным европейскими пивоваренными компаниями, и они готовы его покупать.

Оглядываясь на эту поездку, Олег Алексеевич отметил необходимость увеличивать объемы производства хмеля в республике. В первую очередь по причине большого спроса на наше «зеленое золото». И для этого все необходимые работы уже начаты. Например, в этом году завершится создание лабораторной инфраструктуры для поддержки всех этапов производства.

«Мы планируем в течение кратчайшего времени довести площадь хмельников до тысячи гектаров. У нас на сегодняшний день отобраны те перспективные сорта хмеля, которые признаются производителями пива и другой продукции из хмеля. Соответственно, мы уже научились выращивать его разными способами в чистоте сорта, и можем максимально полно обеспечить производителей хмеля этим посадочным материалом», — заявил Глава республики.

Затронув и такую важную тему, как производство и выпуск собственной техники для навешивания, сушки и уборки хмеля, руководитель региона отметил еще несколько июльских событий. Это и 17-я республиканская агропромвыставка «День поля», и главная промышленная выставка России «ИННОПРОМ 2023».

Не обошел Олег Алексеевич и сотрудничество нашей республики с Китаем. Напомним, что в июле представители Чувашии в составе российской делегации посетили КНР, где была достигнута договоренность о визите представителей китайского бизнеса в нашу республику.

«Мы работаем с нашими китайскими партнерами по важным направлениям, которые могут быть у нас реализованы. Это прежде всего производство компонентов ветроэнергетики. Китайские компании являются держателями лицензий по самым современным технологиям в этой сфере. В целом ветроэнергетика в нашей стране в последние годы получила достаточно хороший импульс развития», — подчеркнул Глава республики.

Подводя итоги июля, Олег Николаев вспомнил и другие события. Одно из них оставило приятное послевкусие — «Ягодный фестиваль Чувашии». Руководитель региона также отметил, что в прошедшем месяце был достигнут ряд договоренностей, в частности, по строительству школы в микрорайоне «Садовый» и восстановление республиканских дорог, поврежденных при строительстве трассы М-12.