Сегодня днем найдено тело судоводителя затонувшего на Волге катера

Последняя жертва субботнего шторма

На этом поисково-спасательная операция завершена. А следователи республики по факту затопления маломерного судна продолжают расследование уголовного дела.

Напомним, что в прошлые выходные во время разыгравшейся непогоды на Волге перевернулся и затонул пятиместный легкий моторный катер. На его борту находились десять человек, в том числе шестеро детей. Восемь человек удалось найти. К несчастью, один из них, шестимесячный ребенок, обнаружен погибшим. Судьба двоих, мужчины судоводителя и ребенка, на тот момент оставалась неизвестной.

Через день после трагедии нашли тело восьмилетнего мальчика. Его обнаружили у берега между дачным поселком «Три дуба» и селом Хыркасы. А вчера спасатели МЧС России при помощи беспилотника обнаружили у берега недалеко от места происшествия и тело водителя судна.

В поисках пострадавших были задействованы восемь сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.