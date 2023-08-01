Сегодня днем найдено тело судоводителя затонувшего на Волге катера

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Тело водителя катера нашли на четвертый день после трагедии. Фото МЧС по Чувашии

Последняя жертва субботнего шторма

На этом поисково-спасательная операция завершена. А следователи республики по факту затопления маломерного судна продолжают расследование уголовного дела.

Напомним, что в прошлые выходные во время разыгравшейся непогоды на Волге перевернулся и затонул пятиместный легкий моторный катер. На его борту находились десять человек, в том числе шестеро детей. Восемь человек удалось найти. К несчастью, один из них, шестимесячный ребенок, обнаружен погибшим. Судьба двоих, мужчины судоводителя и ребенка, на тот момент оставалась неизвестной.

Через день после трагедии нашли тело восьмилетнего мальчика. Его обнаружили у берега между дачным поселком «Три дуба» и селом Хыркасы. А вчера спасатели МЧС России при помощи беспилотника обнаружили у берега недалеко от места происшествия и тело водителя судна.

В поисках пострадавших были задействованы восемь сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.

Опубликовано: 2 августа 2023 г.


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