С 1 сентября школьные и публичные библиотеки будут подключены к единой цифровой платформе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Школьные и публичные библиотеки в России с 1 сентября будут подключены к единой цифровой платформе на базе приложения «Литрес: школа». Об этом сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Все школьные библиотеки будут подключены к единой платформе, которая позволит любому учащемуся с 1 сентября прийти в школьную библиотеку, получить логин и пароль, на свой смартфон поставить приложение „Литрес: школа“ и в электронном виде получить доступ к цифровым копиям и той художественной литературе, которая будет поставлена в бумажном виде», — сказал Шадаев.

Также, по словам главы Минцифры, школьники смогут получить доступ к произведениям всех классиков, которые есть в приложении. В публичных библиотеках свой логин и пароль любой россиянин сможет получить по паспорту и через смартфон открыть весь цифровой книжный фонд, который в них есть. «Это все будет доступно с 1 сентября. Мы считаем, что этот формат будет пользоваться большим спросом», — добавил министр.

Шадаев отметил, что у Минцифры полностью отработана с Минпросвещением и Минкультуры России логистика доставки бумажных книг в новые регионы по тем перечням, которые были согласованы. «Всего — это примерно 2,5 млн печатных книг — будет напечатано и до конца сентября будет развезено в школьные библиотеки и публичные», — рассказал министр.

«Надеюсь, все так оно и будет организовано», — сказал Путин, заслушав доклад министра.