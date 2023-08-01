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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,
вице-премьер — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ:

«Выставка «Россия» начнет работу 4 ноября на ВДНХ. Участвовать будут все регионы. Вопросов организационных много. Для их детального обсуждения встретились с руководителем Дирекции выставки достижений XXI века Натальей Виртуозовой и специалистами, ответственными за деловую, культурную, образовательную программы и гастрономический фестиваль. Говорили, в том числе, и о уже проделанной работе. Представили концепцию полной экспозиции Чувашии, получили высокую оценку ее качества. Чувашию представим через достижения передовых предприятий, планируем провести форум земляков, выставку региональной спецтехники и многое другое. Руководство дирекции выставки отметило, что Чувашия — в числе субъектов, готовых к проведению Дня региона».

Опубликовано: 1 августа 2023 г.


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