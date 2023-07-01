В Чувашии на Волге перевернулась лодка, один человек погиб, судьба двоих неизвестна

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лодка перевернулась в акватории Волги в Моргаушском районе Чувашской республики, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Моргаушском районе Чувашской республики продолжаются поиски пассажиров лодки, перевернувшейся на реке Волге. На данный момент спасены 7 человек, один погиб, судьба двоих пока неизвестна», — сказали в ведомстве.

Погибший вошел в число жертв непогоды в Приволжском федеральном органе. Всего, по данным МЧС, в восьми регионах РФ погибли девять человек, 67 пострадали. В Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях без света остались 99,5 тыс. человек. Ветер также повредил кровли 41 жилого дома и семи соцобъектов, повалено 550 деревьев. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.