Возмещать коммунальные платежи и взносы за капремонт будут по единым правилам

С 1 июля компенсировать затраты на жилищно-коммунальные услуги федеральным льготникам, а также предоставлять компенсации на капремонт отдельным категориям граждан в России будут по единым правилам.

Как сообщают в Минцифры Чувашии, услуга по оформлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) входит в перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг республики, заявление на эту выплату можно подать через портал Госуслуг.

Вступившим с июля в силу постановлением Правительства России от 27 мая (№ 835) утвержден единый стандарт предоставления денежной компенсации расходов на ЖКУ. Порядок обязателен для всех регионов и устраняет разночтения в процедуре оформления. В рамках единых стандартов основную часть документов соцзащита сама запросит по межведомственному электронному документообороту. Льготнику на бумаге нужно будет принести только то, что по запросу получить невозможно — например, решение суда или справку, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно.

Как сообщают в Минтруда Чувашии, проекты постановлений для приведения республиканских нормативно-правовых документов в соответствие с единым стандартом внесены в Администрацию Главы Чувашской Республики.

Михаил Степанов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Услуга ЕДК на ЖКУ переведена в электронный вид в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». За 1 полугодие 2023 года за оформлением ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через Единый портал обратилось 1305 жителей республики».

Льготникам обещают электронный сертификат

С 2024 года компенсации за ЖКУ, причитающиеся льготным категориям граждан, планируется начислять напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не населению. Об этом СМИ сообщили в Минстрое РФ. Изменения связаны с созданием в России так называемого электронного домена «ЖКХ и городская среда», где будут собраны различные сервисы, в том числе те, которые будут использоваться для возмещения затрат за ЖКУ для тех, кто имеет право на меры поддержки от государства, пишет «Российская газета».

Субсидии планируется выдавать в виде именного электронного сертификата. Схема намечается такая: компенсацию направят непосредственно ресурсоснабжающей организации, а сам обладатель сертификата будет оплачивать меньшую сумму по счету. В Минстрое пояснили — с учетом принципа адресности предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.

Публикуется в рамках проекта «Цифровой стиль», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии