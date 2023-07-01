Пока не погасишь все долги по налогам — счет не разблокируют

Какие изменения коснулись процедуры взыскания задолженности по налогам и взносам в 2023 году?

Дмитрий Сергеев, Чебоксары

С этого года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ, при наличии отрицательного сальдо налоговый орган направляет требование об уплате задолженности, который содержит всю (а не отдельно, по срокам уплаты, как раньше) сумму отрицательного сальдо на момент направления требования в разрезе налогов и срок уплаты по требованию, сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Станислав Федоров.

Еще два важных момента — требование считается исполненным только в случае полного погашения задолженности, а при изменении суммы задолженности направление от налоговых органов дополнительного (уточненного) требования не предусмотрено.

Неисполнение требования об уплате в установленный срок влечет за собой применение мер принудительного взыскания — это взыскание за счет денежных средств с расчетных счетов в банках и за счет иного имущества в соответствии с Федеральным законом об исполнительном производстве № 229-ФЗ. Поручение налогового органа и уведомление о приостановке операций по счетам прекращают действие только при формировании положительного либо нулевого сальдо единого налогового счета. С физических лиц взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в банках осуществляется после получения вступившего в силу судебного приказа.

Таким образом, должники столкнутся с ситуацией, когда их счет будет заблокирован до полного погашения задолженности — вне зависимости от даты ее возникновения. Чтобы избежать таких неприятностей, УФНС по Чувашии рекомендует налогоплательщикам-должникам погасить имеющуюся задолженность и не допускать ее в дальнейшем.

Виктор Александров