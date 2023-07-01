Свыше 60% россиян назвали советскую систему образования со специалитетом идеальной для РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян считают советскую систему образования с пятилетним специалитетом идеальной для РФ, а 21% придают компетенциям преподавателей более важное значение, чем системе образования в целом. Об этом свидетельствуют аналитические данные Rambler&Co, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Почти две трети участников опроса (63%) сошлись во мнении, что советская система образования с пятилетним специалитетом — идеальная для России. 21% считают, что система не главное, более важны компетенции преподавателей», — сказано в результатах исследования.

В то же время 11% респондентов уверены, что надо сформировать свой уникальный подход к высшему образованию и только 5% считают удачной болонскую систему с бакалавриатом и магистратурой.

Согласно опросу, россияне почти одинаково доверяют классическому и электронному способу подачи документов через сервис «Госуслуги» в учебные заведения — 53% и 47%. Сторонники онлайн-формата отмечают, что это экономит время, облегчает поступление в вузы других городов, позволяет удобно отслеживать результаты и не бояться потери документов. «В офлайн-формате также присутствуют плюсы, по словам респондентов. 79% уверены, что личная встреча на приемной комиссии надежнее, для 13% важно увидеть университет и общежития своими глазами, 8% хотели бы познакомиться с преподавателями», — добавляется в исследовании.

Популярным направлением для обучения среди россиян в текущем году осталось IT. Среди востребованных опрошенные также назвали инженерные профессии, медицину, фармацевтику, военное дело и экономику. «Респонденты также поделились фаворитами среди вузов — это МГУ (23%), МГТУ им. Н. Э. Баумана (22%), Новосибирский государственный университет (11%), СПбГУ (9%), Уральский федеральный университет и НИУ ВШЭ (по 8%), другие набрали менее 8% каждый (совокупно 19%)», — уточнили аналитики.

О методологии

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 10 по 13 июля 2023 года, охват составил 217 952 интернет-пользователя, среди которых 63% мужчин и 37% женщин.