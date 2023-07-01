Котлубань. Цена Победы

Я не знаю больше случая в истории Великой Отечественной войны, когда за оборону или освобождение небольшого населенного пункта погибло бы столько наших земляков. За неприметную станцию Котлубань, соседние поселки Котлубань и Самофаловка осенью 1942 — зимой 1943 гг. погибло не менее 225 уроженцев Чувашии, то есть каждый 500-й уроженец республики, не вернувшийся с войны, остался лежать здесь, в степях и балках западнее Сталинграда.

Не вдаваясь в сложнейшие перипетии оборонительных и наступательных боев под Котлубанью, попробую назвать имена части погибших за нее. Пусть это будет началом Книги Памяти уроженцев Чувашии, погибших за Котлубань.

29 августа 1942 г.

Погиб в бою минометчик 298 стрелковой дивизии (далее — сд. — Прим. ред.) красноармеец Андрей Дмитриевич Дмитриев, 1906 г.р., уроженец д. Шупоси Красноармейского района. Похоронен в д. Котлубань (в документах воинских частей о безвозвратных потерях нынешние поселки Котлубань и Самофаловка называются и хутором, и деревней, и поселком. Мы укажем так, как в оригинале документа. — Прим. авт.).

2 сентября

Погиб стрелок 886 стрелкового полка (далее — сп. — Прим. ред.) 298 сд Илья Александрович Андреев, 1905 г.р., из д. Аликово Красночетайского района. Похоронен в д. Котлубань.

14 сентября

В районе ст. Котлубань погиб уроженец Траковского (ныне Красноармейского) района Константин Николаевич Никифоров, 1907 г.р., санитар-носильщик 671 сп 221 сд. Числится похороненным в могиле в 3 км южнее ст. Котлубань, по донесению от 11 ноября 1942 г. начальнику центрального бюро потерь — в 3,5 км юго-западнее села Котлубань. В Книге памяти Чувашской Республики указан захороненным у ж.д. станции Котлубань. Чтобы читателю было понятно, насколько непросто расшифровать документы военных лет, приведем небольшой пример, как указаны места рождения и призыва рядового Никифорова: Иракского района Маниловский с/с, призван Лебятевским РВК ЧАССР.

В 5 км юго-западнее Самофаловки убит и там же считался захороненным командир отделения 351 сп 308 сд сержант Николай Константинович Краснов, 1914 г.р. Сегодня считается захороненным в братской могиле в пос. Самофаловка среди 4559 воинов под № 419. В Книге памяти Чувашской Республики по д. Словаши Цивильского района Краснов числится захороненным на месте гибели, ошибочно назван рядовым.

17 сентября

В бою за Котлубань погиб стрелок 316 сд рядовой Николай Федорович Ковригин, 1923 г.р. из д. Мочкасы Порецкого района.

Его судьба помогает отследить и судьбу всех 93 призывников из Порецкого района, отправленных 2 мая 1942 г. в распоряжение командира расположенного в Вурнарах 359-го запасного стрелкового полка 14-й запасной стрелковой бригады (далее – ЗСБр — Прим ред.) Московского военного округа. После двухмесячной интенсивной подготовки в запасном полку в составе 1 стрелковой роты из 252 курсантов отправят под Сталинград.

Этот день стал последним и для его земляка из с. Сиява Николая Григорьевича Колесова. И он был призван 1 мая 1942 г. в числе 93 поречан и отправлен водным транспортом в Шумерлю, оттуда поездом — до Вурнар в 359-й запасной стрелковый полк. Там перед отправкой под Сталинград Колесов прошел обучение во взводе минометчиков.

У станции Котлубань погиб командир отделения 1073 стрелкового полка 316 сд сержант Петр Семенович Семенов,1907 г.р., уроженец д. Изванкино Аликовского района. У сержанта Семенова самая богатая архивная составляющая — в Центральном архиве Министерства обороны РФ о нем не менее 25 сохранившихся документов. 2 мая 1942 г. Семенов в числе 123 призывников из деревень Аликовского района был направлен в пос. Вурнары и на следующий день зачислен в личный состав 359-го запасного стрелкового полка 14-й ЗСБр для подготовки к отправке на фронт. 4 июля 1942 г. он завершил обучение и в составе команды 10911 был направлен под Сталинград.

18 сентября

В Большой балке в 3 км южнее Котлубани погиб красноармеец 1011 стрелкового полка 292 сд Григорий Степанович Степанов, 1908 г.р., уроженец д. Анаткас-Абызово Вурнарского района. В документах военных лет название его родной деревни расшифровали как Якоксан. В Книге памяти Вурнарского района места гибели и захоронения красноармейца Степанова не указаны.

Большая балка южнее станции Котлубань стала последним пристанищем для многих наших земляков. В этот день здесь погиб и командир отделения 1007 сп 292 сд сержант Семен Евдокимович Евдокимов, 1911 г.р., уроженец д. Пояндайкино Шумерлинского района. В Книге памяти Чувашской Республики считается захороненным на ст. Котлубань.

Пропал без вести в этот день старший политрук 351 сп 308 сд капитан Дмитрий Христофорович Баранов, 1905 г.р., уроженец с. Гришино Янтиковского района. В Книге памяти Чувашской Республики указан пропавшим без вести в октябре 1941 г. в звании рядового. В Книге памяти Республики Татарстан увековечен как погибший и захороненный в пос. Самофаловка.

Погиб и рядовой 1077 сп 316 сд Иван Петрович Мерзлайкин, 1922 г.р., уроженец д. Питишево Красночетайского района. Был похоронен у железнодорожного разъезда 654 км. Его судьба так же открывает путь для исследования судеб 45 уроженцев района, призванных в начале мая 1942 г. в 359 зсп 14 зсбр и отправленных 4 июля того же года на оборону Сталинграда.

Еще среди погибших в этот день — стрелок 1077 стрелкового полка 316 сд красноармеец Михаил Илин, 1922 гр., из бывшего Сундырского района. Указанную в документах деревню Сыдруково найти не удалось. В документах Министерства обороны РФ местом его захоронения значится разъезд 564.

19 сентября

На следующий день убит Андрей Иванович Мазеев, 1923 г.р., красноармеец стрелок, уроженец с. Ряпино Порецкого района. Считается захороненным на разъезде 564.

В этот же день пропал без вести красноармеец Владимир Семенович Семенов, 1922 г.р., уроженец д. Хора-Сирма Вурнарского района, воевавший автоматчиком в составе 351 сп 308 сд.

В Книге памяти Чувашской Республики (т.5, стр. 344) по деревням Атнары и Шорово указано, что сержант Алексей Николаевич Иванов, 1923 г.р., из д. Шорово погиб в бою в сентябре 1942 г. Место захоронения неизвестно. В ходе весенней Вахты памяти удалось уточнить, что красноармеец 233(?) сд стрелок Иванов погиб в бою 19 сентября и считается похороненным на разъезде 654 км Сталинградской железной дороги. Такая же информация и в Книге памяти Чувашской Республики по Питеркинскому сельсовету Красночетайского района. В настоящее время числится среди 4092 бойцов и командиров, захороненных в воинском захоронении пос. Самофаловка под № 1196.

21 сентября

Убит стрелок 1315 сп 173 сд Антон Степанович Кулыгин, 1909 г.р., уроженец д. Любимовка Порецкого района. Считается захороненным близ станции Котлубань. С какой стороны, на каком расстоянии — неизвестно.

В этот же день в районе станции погиб минометчик 1073 сп 316 сд рядовой Даниил Макарович Макаров, 1912 г.р., из пос. Ибреси, прошедший до этого подготовку в 357 зсп 14 зсбр, размещавшемся в г. Канаш. В документах полка считается захороненным на ст. Котлубань.

22 сентября

В 5 км юго-западнее хутора Самофалово погиб пом. начальника штаба 391 сп 308 сд Александр Николаевич Сак, 1912 г.р., из с. Гришино Янтиковского района. Сведений о родственниках в архивах Минобороны РФ не обнаружено. Был призван Обуховским РВК Киевской области еще в 1932 г.

В Книге памяти Чувашской Республики и Янтиковского района сведений о нем нет. Следует отметить, что это второй уроженец с. Гришино, сложивший голову под Самофаловкой и Котлубанью. Считается захороненным в 5 км юго-западнее хутора Самофалово. Место рождения капитана Сака требует проверки.

В этот день в бою на высоте 181,1 погиб и начальник штаба 999 сп 258-й сд капитан Александр Михайлович Казанцев, 1896 г.р., уроженец с. Порецкое Порецкого района. Но призван он был из г. Пятигорска. Там в доме № 45 по улице Октябрьской ждала писем от мужа со штемпелем полевой почты № 16066 его жена Елена Степановна с дочерью Лидией 18 лет и 9-летним сыном Михаилом. Возможно, именно останки капитана Казанцева обнаружили и подняли в ходе весенней Вахты памяти весной этого года в районе пос. Самофаловка Городищенского района Волгоградской области бойцы поискового отряда «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. Сейчас отряд ведет кропотливую работу по поиску родственников капитана Казанцева и идентификации найденных останков, к исследованию приглашены и известные антропологи страны.

25 сентября

В медсанбате № 303 умер от ран сержант Иван Анисимович Арешменев из д. Кадикасы Моргаушского района. Числится захороненным в д. Фастов Городищенского района Волгоградской обл. Увековечен в списке захороненных в братской могиле пос. Котлубань в числе 2808 бойцов и командиров РККА.

28 сентября

В боях за Котлубань погиб пулеметчик 969 стрелкового полка 273 сд красноармеец Филипп Константинович Тихонов, 1923 г.р., уроженец д. Тувси Цивильского района. Был призван Дзержинским военкоматом Красноярского края, где проживала его мать. В списке захороненных в братской могиле п. Котлубань он значится под № 2848.

30 сентября

Убит рядовой 1153 сп 343 сд красноармеец Терентий Захарович Галкин 1905 (1904?) г.р. из д. Полевой Сундырь Комсомольского района. В донесении полка от 21 октября 1942 г. считается захороненным в северной стороне ст. Котлубань. В Книге памяти Чувашской Республики место захоронения указано «у ст. ж.-д. Котлубань».

Отдельная тема

Ты же выжил, солдат…

19 сентября 1942 года в списки пропавших без вести попал стрелок 1075 сп 316 сд красноармеец Василий Леонтьевич Петьков, 1923 г.р., из д. Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Он даже считался похороненным у разъезда 564. Исследование его боевого пути дает подсказки для изучения судеб и еще 72 шемуршинцев, призванных Шемуршинским райвоенкоматом и отправленных 12 мая 1942 г. в г. Канаш в 357-й запасной стрелковый полк 14-й запасной стрелковой бригады для краткосрочного обучения. Вероятно, оно было организовано в Вурнарах в 359 запасном стрелковом полку. Через 2 месяца вся 4 рота в составе 192 бойцов погрузится в эшелон и как команда 10914 выедет под Сталинград и примет свой первый бой в степях западнее Сталинграда. Но выжил в пекле Сталинградской битвы красноармеец Петьков и прошел всю войну, с орденом Красной Звезды, и с тремя боевыми медалями вернулся домой. И самой дорогой среди них будет медаль «За оборону Сталинграда».

В этот же день список погибших в бою у разъезда 564 пополнил и связной 1075 сп 316 сд рядовой Федор Дмитриевич Севастьянов, призванный Шумерлинским райвоенкоматом из с. Нижняя Кумашка и направленный перед отправкой под Сталинград в 359-й зсп в Вурнары в числе 20 призывников из своего района. Так же погибшим под Котлубанью указан он и в Книге памяти Чувашской Республики среди призванных Шумерлинским РВК. Но снова в ходе поиска произошло открытие — имя рядового Севастьянова всплыло в списках бойцов 18 армейского запасного стрелкового полка 3 армии за январь 1945 г., куда его направили после лечения в хирургическом полевом госпитале. Хотелось бы верить, что Федор Севастьянов встретил и победный май 1945 г. Но, к сожалению, во 2 части Книги памяти среди вернувшихся с Победой обнаружить его имя не удалось.

И еще один случай. Считался убитым 20 сентября и похороненным у разъезда 564 и наводчик 1075 сп 316 сд красноармеец Михаил Кириллович Тихонов из с. Явлеи Алатырского района. Но и он выжил! Будучи после призыва направлен в Вурнары в 359 запасной стрелковый полк, Михаил Тихонов серьезно овладел военным делом. При зачетной индивидуальной стрельбе из винтовки у него оценки «отл» и «хор» — лучшие во 2 взводе 4 роты 2 батальона 359-го запасного стрелкового полка. Возможно, именно эта выучка в запасном полку и помогла красноармейцу Тихонову выжить. Пусть и не раз раненый, он все же вернулся живым в родные Явлеи.

2 октября

На северной стороне станции Котлубань убит и считается похороненным там же сержант Ефим Захарович Захаров 1913 г.р., командир отделения 1153 стрелкового полка 343 сд. В Книге памяти Волгоградской обл. числится захороненным в братской могиле пос. Самофаловка под № 47 стр. 119. В Книге памяти Чувашской Республики (том 3, стр. 61) числится захороненным в братской могиле ст. Котлубань.

3 октября

Погиб в бою в балке Грачева минометчик 886 сп 298 сд красноармеец Андрей Дмитриевич Дмитриев, 1906 г.р., уроженец д. Шупоси Красноармейского района. Считался захороненным в д. Котлубань.

В этот же день не стало и уроженца д. Степные Шихазаны Комсомольского района красноармейца 1030 сп 260 сд Петра Ильича Ильина, 1922 г.р. Первично считался захороненным в 2 км юго-западнее Самофаловки. Сегодня его имя — в списке захороненных в братской могиле пос. Самофаловка.

9 октября

Южнее д. Котлубань погиб командир взвода 1028 сп 260 сд чебоксарец лейтенант Даниил Филиппович Филиппов, 1908 г.р. Супруга Наталья Ивановна проживала по ул. Колхозной, 27. Лейтенант Филиппов считался захороненным южнее д. Котлубань. В Книге памяти Чувашской Республики имя искажено на Данила.

10 октября

Погиб ст. лейтенант Николай Иванович Иванов, 1915 г.р., член ВКП(б). По данным подворового опроса числится уроженцем д. Чинеры Октябрьского (ныне Мариинско-Посадского) района, а в Книгу памяти Чебоксарского района включен как уроженец д. Липово этого района. Считается похороненным у ст. Котлубань.

4 ноября

В балке Лиманной южнее станции Котлубань погиб уроженец д. Большое Янгильдино Чебоксарского района красноармеец 173 сд Иван Федорович Федоров, 1909 г.р. Увековечен в списках братской могилы пос. Самофаловка.

30 ноября

В балке Хуторная в 3,5 км южнее станции завершил свой жизненный путь красноармеец Семен Николаевич Макаров, 1912 г.р., рядовой 1315 сп 173 сд, уроженец д. Красный Яр Красночетайского района. Поиск Макарова был осложнен тем, что место его рождения указано как Критченский р-н Чувашской АССР.

5 декабря

Из боя не вышел стрелок 888 стрелкового полка 298 сд красноармеец Захар Матвеевич Матвеев, 1919 г.р., из д. Оба-Сирма Красноармейского района — он получил сквозное пулевое ранение правой височной кости. Санитары сделали все, чтобы донести его до медсанбата, но было уже поздно… В списке братской могилы пос. Котлубань он значится под номером 1750 среди 3421 погибших бойцов. В Книге памяти Чувашской Республики (ч. 1, том 4, стр. 233) указано, что красноармеец Матвеев умер 4.12.42 г.

17 января 1943 года

В бою за высоту 154,2 погиб красноармеец 1030 сп 260 сд комсомолец Василий Григорьевич Артамонов, 1919 г.р., из д. Сугуты Батыревского района. Был похоронен в 1 км юго-западнее с. Самофаловка. В Книгах памяти Батыревского района значится так же.

В Книге памяти Чувашской Республики название поселка искажено на Самохваловку.

От автора

Напишем Книгу памяти вместе Сегодня мы не раз оговорились: «Считается погибшим…», «Считается захороненным…». Из своего многолетнего поискового опыта знаю, что не всегда в условиях боя или короткого затишья между боями удавалось захоронить погибших боевых товарищей. Очень часто, намного чаще, чем написано или кажется нам, они оставались там, где и прожили свои последние мгновения жизни — на поле боя. Не будем сегодня винить в этом их боевых товарищей, возможно, погибших уже в следующем бою. Сделаем все возможное для выяснения обстоятельств их гибели во имя сохранения нашего Отечества и для увековечения памяти о них в наших сердцах, в сердцах наших детей и внуков.

Хотелось бы предложить не только детям, но уже внукам и правнукам тех, кто был призван городским или районным военкоматом в один день, обучался в учебных взводах одного запасного полка, отправлен на фронт одним воинским эшелоном в составе одной команды, воевал достойно в полках и дивизиях действующей армии, погиб за ту или иную деревню или город, за отмеченную на картах или вовсе неизвестную высоту, объединить усилия по изучению их боевого пути. Итогом могли бы стать бесценные для истории книги нашей памяти. Чем не подарок к приближающемуся 80-летнему юбилею Победы?

Ведущий рубрики Евгений Шумилов