Бюджет становится более исполнительным

«Трезвое село» — против «внешней» смертности

Итоги первого полугодия демонстрируют позитивную динамику практически во всех направлениях социально-экономического развития республики. Об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы региона Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

На уровне округов необходимо проанализировать итоги социально-экономического развития каждого муниципалитета в январе — июне и посмотреть «за горизонт» текущего года.

Темпы роста по многим позициям опережают показатели как в целом по стране, так и в ПФО, доложила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова. По индексу промышленного производства в январе — июне, составившему 120%, республика на втором месте в России и на первом — в округе. На треть, по сравнению с первым полугодием прошлого года, увеличились объемы отгрузки продукции. Среди муниципалитетов на первых позициях Канаш, Шумерля, Чебоксары.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 101%. Выросла молочная отрасль, а вот по мясу и яйцам наблюдался небольшой минус. Строительная отрасль прибавила на 45,7%, ввод жилья вырос на 18,7%. После спада существенное увеличение показывает внешнеторговый оборот — здесь индекс роста превысил 38%. Остается стабильной ситуация с занятостью населения и ростом средней зарплаты. В первом полугодии она выросла на 20%. Самые высокие заработки в сферах информации и связи, где в среднем получают до 64 тыс. рублей.

Доходы консолидированного бюджета за полугодие составили 52,8 млрд рублей, расходы — 46,8 млрд, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Отмечен возросший уровень исполнения бюджета и по доходам, и по расходам. Если за первую половину прошлого года по доходам исполнение составляло 49,5%, то нынче — 56,3%, по расходам соответственно 41,5% и 44,5%. По республиканскому бюджету прирост еще выше, а это дополнительный фактор развития экономики, пояснил министр.

Положительная динамика в экономике, естественно, сказывается на увеличение поступлений в казну, прежде всего, собственных. Общий рост доходов консолидированного бюджета превысил 11 млрд рублей — темп роста 26,4%, в том числе доля собственных доходов — более 6 млрд рублей. Эти показатели существенно превышают средние цифры по ПФО.

Сообщили на планерке и о том, что за первое полугодие 2023 года на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы из бюджета Чувашии направлено 4,4 млрд рублей — в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом плановые назначения по инвестиционным расходам увеличились с 9 млрд рублей в 2022 году до 11,4 млрд рублей в 2023-м.

Как отметил Глава республики, возросшие инвестиционные расходы имеют как бы отложенный эффект. В этой связи стоит задача четкого планирования реализации инвестпроектов. Управленческим командам следует проанализировать итоги полугодия, чтобы посмотреть и «за горизонт». Перед республикой открываются новые инвестиционные возможности, констатировал Олег Николаев, и добавил, что вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов в составе российской делегации сейчас находится в Китае. Он участвует в X Международном форуме по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства и будет презентовать инвестиционный потенциал Чувашии в парламенте КНР. Наша задача — дать импульс реализации запланированных соглашений и наметить новые инвестпроекты, подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Управленческие муниципальные команды должны самым серьезным образом пересмотреть и усилить меры по снижению смертности на местах от внешних причин.

На совещании обсуждены и не очень приятные итоги полугодия — смертности населения от внешних причин. По данным вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, в течение января-июня эти причины вышли на третье место, составив 125,7 человека на 100 тыс. населения. В абсолютном исчислении это 741 человек против 726 в первой половине прошлого года.

На первом месте среди внешних причин — алкогольные отравления, число которых возросло к прошлогоднему показателю. Среди округов лидируют Козловский, Вурнарский, Аликовский, Янтиковский, Шумерлинский, Ибресинский, наименьшие показатели у Чебоксар, Новочебоксарска. Правда, в целом по региону снизилась внешняя смертность трудоспособного населения.

Говоря о мерах по профилактике внешней смертности, культивации здорового образа жизни, министр сообщил о согласованном уже проекте республиканского конкурса «Трезвое село». А для особого контроля за неблагополучными в данном отношении округами будут определены кураторы из медицинских организаций.

ПОРУЧЕНИЕ.

Тревожный тренд ослабления внимания школьников к физике требует анализа и мер по повышению статуса данной дисциплины. В том числе на основе проведения олимпиад и конкурсов.

Министр образования Дмитрий Захаров рассказал о предварительных итогах основного этапа государственной аттестации в среднем общем образовании. По его словам, в республике работали 48 пунктов сдачи ЕГЭ, аттестовались 4908 учащихся. Экзамены прошли «без критических сбоев». Выпускники сдавали два обязательных экзамена — русский язык и математику и дополнительно по выбору предметы, необходимые для поступления в вузы. 84 работы получили сто баллов. Больше, чем в прошлом году, их стало на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии, информатике. А пять выпускников сдали на сто баллов сразу два школьных предмета.

Анализ показывает, что средний балл в Чувашии выше, чем в среднем по стране. Кроме того, почти 15 проц. выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Такого знака удостоены 742 человека.

Глава заострил внимание на «пикирующем» снижении интереса школьников к такому важному предмету как физика. Это нежелательная тенденция, и в ближайшие годы над восстановлением престижа этой школьной науки надо поработать, отметил он. Стоит подключиться к этому процессу и промышленным предприятиям, помочь, например, в проведении олимпиад и конкурсов.