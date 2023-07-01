Поддержим и бойцов, и их семьи

Сокращение сроков получения единовременных выплат участникам спецоперации, льготы для их детей при зачислении в школу — эти и других меры поддержки обсудили в Доме правительства на встрече Главы Чувашии с министром труда и социальной защиты Алёной Елизаровой и руководителем республиканского филиала Фонда «Защитники Отечества» Еленой Зайцевой.

Свою работу в Чувашии филиал Фонда, созданного для поддержки участников СВО, начал с 1 июня. За это время к его сотрудникам обратились около 400 человек. Чаще всего люди приходили с вопросами о мерах поддержки, об оформлении документов, в частности, удостоверения участника СВО, о получении статуса ветерана или инвалида боевых действий. Интересовались они и возможностью медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи. Обращались в Фонд и матери, и жены участников спецоперации с просьбами найти бойцов, не выходящих на связь, помочь в решении бытовых вопросов. Социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» работают практически во всех районах республики, но чаще всего люди идут за помощью и поддержкой в главный офис в Чебоксарах — на него приходится почти половина обращений.

Важно поддерживать участников СВО и их семьи в любой ситуации, отметил Глава республики. Необходимо анализировать меры поддержки и, если надо, принимать дополнительные. А необходимость такая периодически возникает.

Как уже сообщала «СЧ», Указом Главы Чувашии от 1 июня всем участникам спецоперации и добровольцам, и контрактникам, установлен одинаковый размер единовременной выплаты — 50 тысяч рублей вне зависимости от того, где именно они служат — в именном батальоне «Атал» или в иных формированиях. «Изначально было принято решение, что единовременная выплата гражданам, заключившим контракт, будет предоставляться проактивно, без подачи каких-либо документов либо заявлений, — напомнила на встрече Алёна Елизарова. — Но подтверждение Военным комиссариатом факта участия в специальной военной операции — процедура длительная, увеличивающая сроки перечисления выплаты. С целью разрешения данной ситуации и ускорения предоставления выплат вносятся уточнения и дополнения, чтобы назначать выплату уже по факту заключения контракта».

Еще одну проблему подняла на встрече руководитель филиала Фонда Елена Зайцева. В настоящее время дети участников СВО не имеют преференции при поступлении в первый класс, переходе в пятый, десятый классы школ. Есть льготы только при поступлении в вузы. И добавила, что соответствующая законодательная база уже подготовлена. Как сообщают российские СМИ, в Госдуме в первом чтении принят законопроект о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря.

Кстати

По данным Минтруда Чувашии, на сегодняшний день в республике оформлено более двух тысяч социальных паспортов на семьи участников спецоперации. В них фиксируются жизненная ситуация семьи, меры поддержки, которые были предоставлены, либо назначены. Самые распространенные — это организация бесплатного питания для школьников, обеспечение стипендии в размере 2 тысяч рублей. Еще одна форма поддержки — помощь в трудоустройстве: при поддержке службы занятости 18 человек пошли на профессиональные курсы для получения работы и еще 5 человек заключили социальный контракт на трудоустройство. А три семьи участников спецоперации получили поддержку в виде выплат на приобретение газоиспользующего оборудования в рамках программы догазификации.