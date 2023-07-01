Где можно встретить легенду шахмат? Конечно, в Чувашии

Известный телекомментатор рассказал о своей поездке в Чебоксары

В качестве корреспондента «Интерфакса» автор этих строк побывал в Петербурге, где местный «Зенит» выступал в товарищеском турнире с участием «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвены Звезды» (Сербия) и «Фенербахче» (Турция). В пресс-центре стадиона «Газпром Арена» удалось встретить легендарного футбольного комментатора Геннадия Орлова, которого многие называют голосом детства. Ну или молодости — в зависимости от собственного возраста.

В 2022 году Орлов побывал в Чебоксарах, где принял участие в жеребьевке Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России. Сама жеребьевка прошла в филармонии в рамках церемонии открытия турнира — от которого (как и от церемонии) получили удовольствие не только зрители и эксперты, но и сами участники чемпионатов.

Из досье Геннадий Орлов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «ТЭФИ-2008». Родился в Харькове и, будучи футболистом, выступал за местные «Авангард» и «Металлист». Также он защищал цвета ленинградских футбольных команд «Зенит» и «Динамо».

Орлов признается: несмотря на свой почтенный (сейчас ему 78) возраст, в Чебоксарах он оказался впервые в жизни. Сюда он приехал по приглашению своего товарища Игоря

Бурштейна — воспитанника чебоксарской шахматной школы, издателя журнала «Шахматы 64».

«И вот я увидел этот город на Волге — ухоженный, чистенький, — делится впечатлениями Орлов. — Чебоксары мне понравились очень. Ну а люди там, конечно, такие же

замечательные, как везде. Чебоксарам привет! Тем более, есть немало уроженцев Чувашии и Чебоксар, которые отсюда пришли в большой спорт — и это тоже здорово».

По ходу прошлогодней прогулки по набережной в Чебоксарах Орлов, конечно же, был впечатлен Волгой. Но и насторожен тоже: а можно ли здесь купаться, ведь это судоходная река?

Бурштейн его заверил: здесь нормально купаются, и рыба водится хорошая.

В столице Чувашии Орлов встретил легенду мировых шахмат, двенадцатого чемпиона мира, с которым знаком несколько десятилетий, но продолжительное время пересечься с ним не удавалось.

«С Толей Карповым я не виделся лет, наверное, сорок, — рассказал комментатор. — Так бывает: он на одних соревнованиях, я на других. Одно время я работал в ленинградской газете, которая называлась «Строительный рабочий», и Толя там же подвизался, вел шахматный раздел. Ему тогда было 17 лет. Правда, раздел Карпов вел недолго, его тут же забрали в газету «Ленинградская правда». Так что в Чебоксарах была замечательная встреча!»

Я сообщил Геннадию Орлову, что в Чебоксарах вновь ожидается приезд Карпова, на этот раз на «Шоколадный Кубок» — этап детского Кубка России по шахматам в августе.

«Может быть, и меня пригласят. Буду рад!» — отреагировал Геннадий Сергеевич.