На аварийно-опасных участках дорог Чувашии установлены новые комплексы фотовидеофиксации

На прошлой неделе в эксплуатацию ввели новые стационарные камеры фотовидеофиксации по адресам:

г. Чебоксары, перекресток ул. Энтузиастов – М. Залка;

а/д «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск», 21км+650м, ООТ «Басурманы»;

а/д «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск», 13км+585м, ООТ «Сятракасы»;

а/д «Волга-Козловка», 5км+455м;

а/д «Никольское-Ядрин-Калинино», 54км+1м, с. Аликово.

Камеры фиксируют превышение скорости, езду без ремней безопасности, выезд на встречную полосу движения.

Подобные комплексы оснащают для предотвращения аварий и инцидентов на дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Количество, установленных камер от начала марта по нынешний день, достигло 46 единиц.