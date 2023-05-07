На аварийно-опасных участках дорог Чувашии установлены новые комплексы фотовидеофиксации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На прошлой неделе в эксплуатацию ввели новые стационарные камеры фотовидеофиксации по адресам:

  • г. Чебоксары, перекресток ул. Энтузиастов – М. Залка;
  • а/д «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск», 21км+650м, ООТ «Басурманы»;
  • а/д «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск», 13км+585м, ООТ «Сятракасы»;
  • а/д «Волга-Козловка», 5км+455м;
  • а/д «Никольское-Ядрин-Калинино», 54км+1м, с. Аликово.

Камеры фиксируют превышение скорости, езду без ремней безопасности, выезд на встречную полосу движения.

Подобные комплексы оснащают для предотвращения аварий и инцидентов на дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Количество, установленных камер от начала марта по нынешний день, достигло 46 единиц.

Опубликовано: 10 мая 2023 г.


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