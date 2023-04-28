Исповедь поисковика

Куда бы ни попал волею судьбы, везде пытаюсь выяснить, что связывает это место с моими земляками — защитниками Отечества. Вот и на этот раз, попав в город Пятигорск на открытие Всероссийской Вахты Памяти, решил уточнить такую информацию. По данным Центрального архива Минобороны РФ удалось выяснить, что во время Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях Пятигорска умерли и захоронены на городском кладбище два уроженца Чувашии — старшие лейтенанты Александр Белоусов из поселка Вурнары и Михаил Кошкин из села Большой Сундырь.

Марина Кирей и ее бойцы

Моим проводником на кладбище согласилась стать Марина Кирей, заместитель директора пятигорской фирмы «Гранд-тур». Выбрав в плотном графике торжественного открытия Вахты Памяти минут сорок свободного времени, ловим такси, заезжаем за живыми цветами и едем на воинский участок городского кладбища.

Марина чуть ли не каждый день приходит сюда. Обходит стройные ряды небольших плит на солдатских могилах. Обходит, словно строй солдат. Почти всех она знает по званию, имени, фамилии. К сожалению, у десятерых их нет. И на плитах просто написано — «Неизвестный». Мы поднимаемся в верхнюю часть воинского мемориала, где захоронены умершие от ран в эвакогоспиталях Пятигорска во время Великой Отечественной войны. Марина рассказывает об изменениях, произошедших на кладбище. «Вот тут дерево упало, пришлось заменить плиту», — огорчается она. Как члену одной из комиссий городской Думы, ей нередко приходится поднимать вопросы благоустройства некрополя и на городском уровне. Один за другим обходим ряды с надмогильными плитами. Марина уверенно ведет меня туда, где покоятся наши земляки. Замолкаем. На могильные плиты ложатся красные гвоздики.

Михаил Кошкин

Старший лейтенант Кошкин на фронте был не новичок. Война для него началась еще в 1941-м. За его спиной были Сталинградский (1942) и Южный (1943) фронты. Особенно памятным был последний год. Он стал комбатом, получил орден Отечественной войны II-й степени (правда, представляли к первой).

Наградной лист скупо описывает подвиг старшего лейтенанта Кошкина: «18 июля при контратаке противником расположения нашей части ст. л-нт Кошкин артиллерийским огнем своей батареи отразил две контратаки танков противника, чем дал возможность нашей пехоте успешно наступать. Танки были допущены на 100-150 м, следовавшие на танках автоматчики до 70 чел. были частично уничтожены.

В том же бою огнем батареи ст. л-та Кошкина был подавлен огонь артбатареи пр-ка и 2-х пулеметных точек, что дало возможность нашей пехоте успешно наступать. Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1 степ. 20.07.43 г.». В том же году коммунисты батареи приняли его в свои ряды.

В расположенный в г. Пятигорске эвакогоспиталь № 5425 Михаил Кошкин поступил 1 марта 1944 года с диагнозом «слепое осколочное ранение осколком снаряда». Врачи и медсестры госпиталя делали все возможное для спасения комбата, но медицина оказалась бессильной. 19 сентября 1944 года отважного комбата не стало. «Умер от сепсиса» — это вся информация, что осталась о нем. Его похоронили в отдельной могиле на воинском участке Пятигорского городского кладбища.

Узнал ли он о присвоении ему очередного воинского звания капитана, мы не знаем. Возможно, и нет. Во всяком случае, в книге погребений эвакогоспиталя он указан как старший лейтенант. В этом же звании числится Михаил Кошкин и в Книге Памяти Чувашской Республики в списке не вернувшихся с войны уроженцев села Большой Сундырь Моргаушского района.

Можем предположить, что Михаил Кошкин до войны получил высшее техническое образование в Казани. На это указывает и его призыв Молотовским райвоенкоматом города Казани, и направление его на ускоренные курсы 2-го Киевского артиллерийского училища.

В январе 1942 года Михаил Кошкин получил воинское звание лейтенанта, в мае 1943-го ему присвоили очередное воинское звание — старший лейтенант.

В марте 1943 года грамотного офицера назначили комбатом — командиром одной из батарей 865-го артиллерийского полка 302-й стрелковой дивизии. Уже через четыре дня его батарея была введена в бой на оборонительный рубеж немцев на реке Миус.

К 25 ноября 1943 года 302 сд вошла в состав 67-го стрелкового корпуса 69-й армии и дислоцировалась севернее города Мелитополя. 8 января подразделения дивизии были переброшены эшелонами в район Белой Церкви, дальше своим ходом — в район Сквира. Здесь в районе Погребище дивизия вошла в состав 102-го стрелкового корпуса и заняла оборону. С 13 февраля 302 сд в составе 38-й армии в условиях весенней распутицы и бездорожья совершила марш протяженностью до 150 км в район Босовки, вступила в бой и овладела ею. 25 февраля — 3 марта дивизия находилась в резерве в районе Белой Церкви. К 30 марта она вошла в состав 15-го стрелкового корпуса и на следующий день вышла к восточной окраине Тарнополя, где вела тяжелые оборонительные бои. Через две недели, 15 апреля 1944 года, город был освобожден. Отличившаяся в боях 302-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Тарнопольская».

В боях под Белой Церковью, видимо, и был ранен командир батареи Михаил Кошкин.

Александр Белоусов

В Книге Памяти Чувашской Республики указано, что старший лейтенант Белоусов Александр Григорьевич погиб в бою 8 февраля 1942 года. В Книге Памяти Вурнарского района уточнено, что умер от ран в эвакогоспитале № 3798, но место захоронения неизвестно. Зная, что данный госпиталь дислоцировался в Пятигорске, решил попытать счастье. И мне улыбнулась удача: нашлась справка, что «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, умер от ран 8 февраля 1942 года».

Пытаясь получить больше сведений об Александре Белоусове, обратился за помощью к Вячеславу Алексееву из Вурнарского районного филиала Россельхозцентра. Он предложил посоветоваться с нотариусом Людмилой Белоусовой — вдруг родственница. 17 апреля наконец-то удалось дозвониться до нотариальной конторы. «Очень занята, не может взять трубку», — сообщила секретарь. Но, узнав суть вопроса, все же пригласила к телефону Людмилу Анатольевну: «Нет, я не родственница и вообще не местная, никого с такой фамилией не знаю. Впрочем, вроде на Вурнарском молочном заводе учредители — Белоусовы. Попробуйте уточнить у них». Секретарь заводской приемной Маргарита сообщила, что среди учредителей предприятия нет никого с такой фамилией, а Белоусовы — просто их торговая марка…

Но я не теряю надежды найти родных старшего лейтенанта Белоусова и капитана Михаила Кошкина и сообщить им подробности их судеб.

Мы в ответе за память. Будем помнить каждого.