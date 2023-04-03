В Чувашии осуждены организаторы притона для занятия проституцией

В Чувашии вынесен приговор шести членам преступной группы, которая организовала в Чебоксарах работу девушек в сфере интимных услуг.

С мая 2019-го по апрель 2021 года в столице республики 32-летняя местная жительница, руководя пятью сообщниками, организовала притон для занятия проституцией. Свою преступную деятельность они скрывали под видом СПА-салона.

Являясь организатором преступной группы, женщина привлекала для работы в салоне в качестве администраторов вспомогательный персонал, обеспечивала его круглосуточную и непрерывную работу, разработала меры конспирации. Также ею были установлены тарифы на оказание интимных услуг в размере от 2500 рублей в час.

Следствием установлено, что преступная группа вовлекла в занятие проституцией не менее 20 жительниц республики. При этом девять из них, в том числе одна несовершеннолетняя, были вовлечены в это дело обманным путем. Злоумышленники присваивали себе большую часть дохода от оказания девушками сексуальных услуг, кроме того к ним применялась жесткая система штрафов.

Как рассказали в Следственном комитете России по Чувашии, в ходе расследования уголовного дела, составившего 27 томов, следователем было допрошено более 30 свидетелей, проведено 15 обысков и 20 судебных экспертиз.

Приговором суда организатору группы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сообщнице — в виде трех лет восьми месяцев. У обеих отсрочка исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Остальные фигуранты дела получили условные сроки от одного года трех месяцев до одного года восьми месяцев с испытательными сроками на аналогичный период.