Сегодня в Чувашском театре юного зрителя состоится юбилейный вечер

Девяносто шагов в современность

Реалии современной жизни, когда интернет стал основным источником знаний, а мессенджеры и голосовые помощники давно заменили живое общение, неизбежно диктуют свои правила. Будучи одной из древнейших форм самовыражения, искусство вынуждено приспосабливаться к новым условиям и сохранять конкурентоспособность в нашем информационно перенасыщенном мире. О том, что человеку XXI века недостаточно просто смотреть спектакли, в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля знают не понаслышке. Отслеживая пути развития коллектива, трудно поверить, что в этом сезоне ему исполняется 90 лет. Настолько бодрым, смелым, ни на миг не отстающим от временных стандартов кажется его шаг.

Театр как центр культурных индустрий, где есть все, что интересует малышей и подростков, мам и пап, бабушек и дедушек. Наверное, так можно охарактеризовать творческий облик юбиляра. Тут проводят мастер-классы и встречи с актерами, уроки в театральной студии и в детском ансамбле народного танца имени Вагаповых, закрытые показы мультфильмов и психологические тренинги, фестивали «Волжская сказка» и «Сказочная палитра». Разработали даже Сеспелевскую карту. Став своеобразным ответом общеизвестной Пушкинской, она дает право на 20-процентную скидку на билеты и существенно увеличивает зрительскую аудиторию. Растет и сама труппа, куда уже приняты с десяток молодых актеров, которые через несколько месяцев получат дипломы Чувашского института культуры и искусств.

Гастрольная карта тоже расширяется буквально на глазах. В июне и сентябре нынешнего года ожидаются поездки в Иркутск и Саранск на фестивали «Байкальский талисман» и «Театральная осень», куда наших артистов пригласил Санкт-Петербургский театр «Балтийский дом», курирующий проект. Ведь им действительно есть, что показать. Настоящая жемчужина в афише — гоголевская повесть «Шинель», полностью переложенная лауреатом Российской театральной премии «Золотая маска» Владимиром Беляйкиным на язык пластики и играющаяся без единого слова. Стремительно завоевывают сердца публики драмы «Шурçамка» (Шурсямга, молодой волк) и «Куккук куççулĕ» (Кукушкины слезы) в постановке Бориса Манджиева, большого мастера в области национального театра. Последняя была признана «Лучшим спектаклем года» на прошедшем в марте конкурсе «Узорчатый занавес».

А какое изобилие направлений, стилей и жанров! В постановочный план на ближайшее время включены и «Снежная королева», и популярная комедия Владимира Гуркина «Кадриль», облетевшая все сцены страны, и чувашские сказки на грант Главы республики, объединенные в замысловатую историю о старике Ухе, и даже пушкинский «Евгений Онегин» в виде моноспектакля. Премьеру оригинальной версии романа в стихах, которую выпустят уже в мае, готовит Дмитрий Михайлов. Имея в арсенале несколько десятков ролей, он активно пробует себя в режиссуре, постигая азы мастерства в московской Высшей школе деятелей сценического искусства имени Г.Г. Дадамяна на курсе народного артиста России Бориса Морозова, долгое время возглавлявшего Центральный академический театр Российской Армии. Заслуженная артистка Чувашии Наталья Ахмед, совмещающая исполнительскую деятельность с должностью заместителя директора по художественно-постановочной части, обучается в Санкт-Петербурге на базе Александринского театра. В будущем ее хотят видеть в качестве художественного руководителя.

Добротное профессиональное начинание — поддержка современных драматургов, пишущих на чувашском языке. К примеру, главного режиссера театра Байраса Ибрагимова заинтересовала пьеса Николая Сидорова «Никита Бичурин (Иакинф атте)», повествующая о непростой судьбе нашего великого земляка, этнографа, основоположника русского китаеведения. Произведение заимствовано из сборника «Пĕрремĕш учитель» (Первый учитель), одержавшего победу в конкурсе рукописей книг для детей и юношества, проведенном Министерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии в 2019 году.

Строительство нового с опорой на историю народа можно назвать главным правилом коллектива. Яркое тому подтверждение — праздничная выставка в фойе театра. Здесь запечатлены его основатели Эдвин Фейертаг и Маргарита Фигнер, в 1930-х годах приглашенные из Ленинграда для работы в Чувашском музыкально-театральном техникуме (их воспитанники вошли в первый состав труппы), Зоя Ярдыкова, стоявшая у руля руководства в течение долгих лет, и аксакал национальной режиссуры Иосиф Дмитриев. А вот на снимках один из первых художников Антонин Дымов и гастроли в Беларуси 1953 года…

Увидеть уникальную экспозицию и наградить любимый коллектив аплодисментами чебоксарцы смогут сегодня на юбилейном вечере театра.