Александр Агафонов: «В Политехе самый главный — студент»

Главный редактор «СЧ» Владимир Васильев и директор Чебоксарского института Московского политехнического университета Александр Агафонов на прошлой неделе встретились в формате прямого эфира в студии редакции. Поговорили о новшествах знаменитого вуза, открытии новых образовательных программ, магистратуре, проектной деятельности. Затронули и тему практикоориентированного обучения.

Само название вуза — Чебоксарский институт Московского политехнического университета дает представление о том, каких специалистов здесь готовят. По словам Александра Викторовича, в основном они ориентируются на заказ промышленных предприятий республики: «Соответственно под них мы стараемся сформулировать учебный процесс, чтобы на выходе молодые люди, которые выбрали нас, получили все те необходимые знания, умения и навыки, которые они могли бы реализовать именно в регионе, именно в промышленности региона, в отраслевых организациях и предприятиях». Тут надо отметить, что в списке индустриальных партнеров Политеха больше двухсот крупнейших предприятий как по республике, так и по всей стране, — и их число постоянно растет.

В этой связи руководитель института подробнее остановился на отдельном предмете «Проектная деятельность». С первого курса все студенты погружаются в проектную деятельность, где на практике знакомятся с этапами реализации проектов. При этом еженедельно в течение одного дня занимаются непосредственно на каком-либо предприятии.

В качестве примера Александр Агафонов привел Чебоксарский электромеханический завод: «Сотрудничество с ними, несомненно, часть образовательного процесса. На предприятии наши студенты проходят всю технологическую цепочку производства, начиная с инженерно-конструкторского отдела и заканчивая поставками заказчикам. Мы закрепляем за командой студентов преподавателя от института, а предприятие закрепляет за ними наставника от организации. По результатам этой работы ребята выбирают уже в качестве тем, например, курсовых работ конкретную задачу и тематику. Не просто какие-то абстрактные темы, а именно те проблемы и вопросы, которые есть на том или ином предприятии. И решают те задачи, которые нужны сегодня предприятию». Это позволяет эффективно обучать студентов навыкам и компетенциям, востребованным в организациях и на предприятиях Чувашии и России.

В ходе прямого эфира зашел разговор и о приемной кампании. Как рассказал Александр Агафонов, 1 апреля, намного раньше прошлых лет, Чебоксарский институт Московского политехнического университета уже открыл работу приемной комиссии: «Это такое новшество в этом году. Прием начали, чтобы дать возможность поступить абитуриентам, не прошедшим в прошлые годы и вернувшимся после службы в армии».

В разговоре на эту тему директор Чебоксарского Политеха затронул и такую важную тему, как профориентационная работа, которую ведет институт: «Это обеспечение непрерывности и преемственности между общим средним и высшим образованием, взаимодействие общеобразовательной школы, вуза и предприятия в целях удовлетворения потребностей школьников в продолжении образования, получении выбранной специальности, а предприятий — в получении подготовленных специалистов высшей квалификации».

Все это, по мнению Александра Агафонова, позволяет учащимся сформировать более точное представление о специальностях и направлениях подготовки вуза, что в дальнейшем может помочь им сделать осознанный выбор.

Сегодня Чебоксарский Политех — многопрофильное образовательное учреждение. В прошлом году здесь открыли прием на обучение по программам среднего профессионального образования, по строительству, электроэнергетике, по банковскому делу, по судебному администрированию, организации перевозок, информационным технологиям. «У нас также ведется образовательная деятельность по двум программам специалитета: строительство уникальных зданий и сооружений и наземные транспортно-технологические средства и по пяти программам магистратуры. И надо сказать, например, магистратура в нашем институте очень востребована», — отметил Александр Викторович.

«В Политехе самый главный — студент. Ни директор, ни заведующий кафедрой, ни преподаватель. Мы, администраторы, нужны для того, чтобы создать условия для обучения, чтобы ребята могли реализовать свои возможности, потребности, интересы, которые у них есть. Мы должны создать для этого максимальные условия, тогда на выходе будет результат — грамотные и востребованные специалисты», — заключил Александр Агафонов.

Лиц. No 2398 от 22.09.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама