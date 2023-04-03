Бусалем Ашраф: Россия вдохновляет меня!

Бусалему Ашрафу из Алжира — 24 года. Он достаточно хорошо изъясняется по-русски, уже завел себе много друзей в нашей стране, готовится стать бакалавром юриспруденции и признается, что переехать в Россию его побудила любовь к русской литературе.

«Люблю историю, культуру, науку в целом. Первое образование получил в родном городе Константина в Алжире. Лет в 17 прочитал роман Достоевского — проникся русской литературой, взялся за Пушкина, Карамзина. И принял решение ехать учиться в Россию», — рассказывает Бусалем.

Сейчас он — первокурсник направления подготовки «Юриспруденция» Чебоксарского института Московского политехнического университета. Об институте узнал от друга — здесь классные преподаватели, хорошая атмосфера, к тому же диплом московского вуза имеет высокую ценность. Спустя год на курсах русского языка свободно заговорил на великом и могучем.

«Первую сессию сдал на оценки «хорошо» и «отлично», — говорит Бусалем. — Искренне полюбил римское и гражданское право, понравилось, как читают лекции по этике и, конечно, люблю пары русского языка. После окончания института обязательно поступлю в магистратуру, здесь же в Чебоксарах».

В столице Чувашии у молодого человека из Алжира насыщенная студенческая жизнь. Он не пропускает ни одной студенческой конференции, посещает мероприятия в Доме дружбы народов, часто бывает в музеях и национальной библиотеке. «Не чувствую никаких барьеров: у меня тут друзья и достаточно активная жизнь. По Алжиру скучаю, но Россия уже стала моим вторым домом! Это страна больших возможностей, мне очень нравится здесь жить», — с улыбкой признается Бусалем Ашраф.

Ольга Кириллова