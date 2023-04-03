Не платите дважды за выписку из ЕГРН

В Управлении Росреестра по Чувашии обеспокоены участившимися случаями двойной оплаты за получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В ведомстве отмечают: заказав выписку через МФЦ, люди там же ее оплачивают. При этом в личном кабинете на сайте Госуслуг к ним приходит квитанция на оплату и, думая, что оплата в МФЦ не прошла, люди перечисляют деньги за ту же услугу еще раз.

Делать этого не нужно, предупреждают специалисты Управления Росреестра по Чувашии. Оплата при каждом обращении за получением услуги осуществляется на основании УИН (уникального идентификационного номера), который отображается во всех государственных информационных системах и соответствует конкретному заявлению. Не важно, куда вы обратились: в МФЦ, в госорган или получаете услугу через портал Госуслуг, одно заявление — один УИН. Поэтому, если вы заказываете выписку через МФЦ и заплатили по квитанции сразу при подаче заявления, то оплачивать квитанции в Госуслугах по этой же услуге не нужно.

«На портале подтверждение оплаты происходит через несколько дней, поэтому там квитанция может отображаться как не оплаченная. Не волнуйтесь, нужно подождать один или два дня, и подтверждение обязательно придет», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов.

Бывает также, что повторная оплата проходит, когда выписку заказывает доверенное лицо. Недавно, например, был случай, когда юрист компании заказал в МФЦ шесть выписок на объекты недвижимости. В этот момент владелец компании получил квитанции на Госуслугах и тут же оплатил их, не уточнив у своего юриста, внес ли он плату или нет. Стоимость выписок для юрлиц свыше двух тысяч. За шесть объектов вышла довольно большая «лишняя» сумма.

Кстати

Излишне уплаченную сумму можно вернуть. Для этого нужно обратиться в Росреестр с заявлением. Его можно прислать по почте или оставить в почтовом ящике руководителя Управления Росреестра (г. Чебоксары, улица К. Маркса, д. 56). Если запрос на выдачу выписки подавался электронно, то и заявление подается по электронной почте (с электронной цифровой подписью) или через личный кабинет Росреестра.