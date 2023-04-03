В Чебоксарах открылась выставка , посвященная жизни детей ХХ века

Мне, пожалуйста, билет в детство!

В Национальном музее Чувашии открылась выставка, посвященная жизни мальчишек и девчонок прошлого столетия. В объявленный в Чувашии Год счастливого детства нынешнее юное поколение получило возможность узнать, каким было это самое детство у их родителей, дедушек и бабушек.

Многие пришли на выставку семьями — взрослым и самим было интересно окунуться в свое прошлое. В результате массовый визит превратился в нечто вроде незапланированной встречи выпускников. С радостными восклицаниями обнимать друг друга бросались люди, судя по всему, не видевшиеся со школьной скамьи.

Скамья школьная в одном из залов как раз-таки и присутствовала — та самая, за которую усаживалось не одно поколение первоклассников. Рядом — манекены мальчика и девочки в школьной форме. Но если здесь на школьнице фартук белого цвета, то чуть поодаль на стене висит форма с мрачноватым черным фартуком. «Это комплект формы семидесятых», — подсказывает одна из смотрительниц музея.

Азбука значений

Пеналы, ручки (и перьевые тоже), линейки и иные школьные принадлежности, значки — ВЛКСМ, пионерский, «Активисту-радиолюбителю» — представлены на отдельных стендах. Есть и стол с тетрадями, уже использованными детьми в школах. На нем можно найти «Табель оценки знаний и поведения», принадлежавший ученику второго класса «А» средней школы № 4 Чебоксар Александру Гальперину еще в 1952/53 учебном году. Неподалеку — дневник еще одного из учеников. Оценки за неделю разнообразные — от троек до пятерок. Заглянуть в него тоже интересно.

Но не школой единой жили дети того периода. Редкий советский ребенок не ходил в походы. О них напоминает размещенная в одном из музейных залов вместительная палатка. Рядом — подручные средства для разведения костра. Походный котелок для супа прилагается. На самой палатке вывешен плакат со словом «Лагерь» и описанием его значения: «Это воспитательное оздоровительное учреждение, предназначенное для временного пребывания там пионеров и прочих школьников в возрасте от 7 до 15 лет».

Подобного рода плакатов в одном зале размещено немало, и все они — составная часть русского алфавита. Буква «А» здесь раскрывает суть армии, «Б» рассказывает о беспризорнике, «В» — о вожатом», «Л» — о лагере. Отдельные буквы посвящены революции, школе, хулигану… Буква «Я», кстати, отсутствует.

Подумалось, что это связано с отсутствием в те времена среди нас эгоистов. Но в музее пояснили — плаката с буквой «Я» не оказалось здесь просто потому, что не было в те периоды культовых значений на эту букву.

Родители тоже были детьми

Эта выставка вызвала трепет у многих, в том числе — у министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой. «Я смотрю на эту выставку, смотрю на все, что здесь представлено, — на игрушки, книги. У меня стойкое впечатление, что это не только для детей наших, но и для нас, взрослых, которые когда-то были детьми. У меня тоже дети, две девочки. И когда покупаю им игрушки, я понимаю, что у нас было гораздо меньше игрушек, но детство было не менее счастливым», — рассказала она на церемонии открытия. И добавила: «Я хочу пожелать маленьким участникам этой выставки: читайте побольше книг, любите своих родителей. Приходите сюда вместе с ними — и вы поймете, что они когда-то тоже были детьми».

Директор музея Ирина Меньшикова призналась, что самое детское яркое впечатление у нее от школы, в которой она училась, — деревянные парты и сейчас ей снятся. И обращаясь к гостям выставки, сказала: «Я очень рада, что пришли и родители, и дети. Очень надеюсь, что выставка будет интересна мамам, папам — чтобы рассказать детям о том, как они учились, и какое у них было детство. А детям будет интересно узнать — а как это вообще было. Плюс к тому и у взрослых, и у детей есть возможность руками поработать, поиграть…»

Следующая станция — «Умниково»

Поиграть в музее было во что — например, в классические «крестики-нолики». Для детей проводили мастер-классы советского рукоделия, учили, например, строить из бумаги самолетик или кораблик. А взрослым было предложено вспомнить навыки завязывания пионерского галстука. У многих получилось, хоть и не с первого раза.

Сама по себе выставка была оформлена в виде типичной городской квартиры, разбитой при этом на интерактивные зоны-станции — «Одежкино», «Играево», «Умниково», «Книгочеево», «Творческая», «Чемпионская», «Рукоделкино», «Детфильм». Юные посетители «Билета в детство» теперь знают, что такое просмотр диафильма, а не динамичного ролика в смартфоне. А вы знаете?